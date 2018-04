Ciudadanos lamenta las "chapuzas y parches" del Gobierno con la educación en castellano en Cataluña

Los naranjas apuntan que siempre han defendido "un modelo trilingüe".

Ciudadanos ha lamentado que el Gobierno, con sus "chapuzas y parches", no esté garantizando que en las aulas catalanas haya una presencia equilibrada y proporcional de las dos lenguas oficiales, después de que, este miércoles, se haya publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar en la que no se prevé la opción lingüística a través de la casilla del castellano.

"Lamentamos que el Gobierno no se aclare y esté funcionando a golpe de chapuzas y parches, sin garantizar lo que es de sentido común y ya han avalado los tribunales", ha criticado la formación naranja, en declaraciones a Europa Press. A su juicio, "los padres de los alumnos catalanes no tienen por qué depender de las improvisaciones del Gobierno".

Para el partido que lidera Albert Rivera, "está claro" que el Gobierno no tiene un plan para garantizar que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular en las aulas catalanas. En este sentido, apuntan que el Ejecutivo no ha sabido "cómo cumplir lo que prometieron". "O no quiere hacerlo", señala.

Ciudadanos denuncia que, de nuevo, un anuncio del Gobierno se ha quedado "en un simple globo-sonda". "Ni PP ni PSOE, durante los años que han gobernado España, han logrado garantizar lo que es de sentido común para los alumnos catalanes", ha insistido el partido.

En este sentido, los naranjas apuntan que siempre han defendido "un modelo trilingüe" que, según ha explicado, "sí garantiza la vehicularidad de las dos lenguas oficiales", pero que, además "incluye el inglés".

