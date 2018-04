EL programa contacto de SONAE busca AGILE LEANERS

Sonae ofrece 75 prácticas remuneradas para jóvenes talentos.

Las Empresas Sonae van a proporcionar 75 prácticas a estudiantes de último año y recién graduados de licenciatura o máster en la edición de 2018 del Programa Contacto, iniciativa pionera en Portugal para captar jóvenes de elevado potencial. Las candidaturas están abiertas hasta el día 6 de abril y ofrecen a los seleccionados la oportunidad de hacer prácticas remuneradas y poder desarrollar una carrera en una de las Empresas Sonae.

El lema de esta edición del Programa Contacto es "Learning Expedition", rindiendo homenaje a uno de los principios enraizados desde siempre en Sonae: estar permanentemente aprendiendo y hacerlo de forma ágil, rápida y eficaz; potenciando el crecimiento de los negocios y de sus personas. Sonae busca "Agile Learners", jóvenes sin miedo a asumir nuevos retos, curiosos y una actitud abierta ante diferentes experiencias de aprendizaje y que son capaces de pensar de forma sistémica.

Las candidaturas se realizan a través del registro en la web, en el apartado upload, donde podrán subir el currículum respondiendo al desafío "Are you an Agile Learner?" a través del apartado template.

Desde su creación por Sonae, en 1986, el Programa Contacto ya ha recibido más de 40 mil candidaturas, que han permitido la selección y participación de más de 4.500 jóvenes de diferentes áreas de conocimiento y nacionalidades durante el "Día Contacto", cientos de estos han acabado integrando los equipos de las Empresas Sonae.

El Programa Contacto tiene la misión atraer e integrar a jóvenes talentos en las Empresas Sonae, con diferentes nacionalidades y formación de base, que quieran trabajar con líderes reconocidos, desarrollar competencias plurales y construir una amplia red de networking.

El Programa también pretende consolidar la larga relación de colaboración que Sonae mantiene ya con las universidades, contribuyendo de este modo a una unión efectiva entre la academia y el mercado de trabajo.

