UGT cree que los PGE "están lejos de compensar" lo perdido en educación en los últimos años

La cifra es inferior a la contemplada en el año 2011.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, en un primer análisis del borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, "valora" el incremento del 3% en la partida de Educación con respecto a la de 2017 y que el 60,6% de este presupuesto tenga como destino el programa de becas y ayudas al estudio de carácter general, que aumenta un 2,1%.

A través de una nota difundida este miércoles, el sindicato lamenta sin embargo que, "a pesar de los aumentos que se vienen produciendo en las partidas presupuestarias para educación, aún se está lejos de compensar lo perdido a lo largo de estos años".

Según FeSP-UGT el total de gasto presupuestado para 2018 es de 2.600 millones de euros, cifra inferior a la contemplada en 2011, que era de 2.843 millones de euros. "El total de lo que se ha dejado de invertir desde 2011 es de unos 3.000 millones de euros, más de lo que se ha dedicado este año. Si a esta cantidad se le añaden los más de 3.000 millones de euros adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los RD 14/2012 y 20/2012, podemos hablar de una cifra de más de 6.000 millones de euros menos, lo que claramente refleja los recortes que viene sufriendo la educación española", lamenta la nota.

El sindicato destaca que en los PGE se recoja la subida salarial de los empleados públicos con un incremento del 1,5% en las retribuciones, más un 0,25% desde el mes de julio, lo que "supone un ligero alivio para el personal docente y no docente de la enseñanza pública no universitaria y universitaria, pero es insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los mismos, que en el caso concreto de los docentes no universitarios está en torno al 25% desde el 2010".

