English Test en Alexa: el primer test que evalúa el nivel de inglés simulando una conversación

La interacción vocal con el usuario es gracias a la inteligencia artificial.

La escuela de inglés online ABA English y el Massachussets Institute of Technology (MIT) Auto-Id Lab han desarrollado conjuntamente un innovador test de inglés que interactúa conversacionalmente con el usuario en Alexa, el asistente virtual de Amazon.

El English Test es el primer skill, o destreza, en Alexa que permite evaluar el nivel de inglés mediante el reconocimiento vocal del conocido asistente virtual de Amazon, que se espera esté disponible en España a finales de 2018.

Además de evaluar el nivel de inglés, el English Test también sirve para ampliar los momentos de aprendizaje con la práctica del listening y speaking, ya que permite que uno haga ejercicios de inglés interactuando verbalmente con Alexa mientras realiza otras actividades (cocinar, hacer deporte, etc.).

Un equipo compuesto por desarrolladores del MIT Auto-Id Lab y lingüistas del Language Lab de ABA English está detrás de este innovador test de inglés, actualmente ya disponible gratuitamente en su versión beta en la tienda Amazon de todo el mundo. El skill English Test está disponible en el dispositivo de Alexa Echo Show, el asistente más avanzado de la gama Echo (junto con Echo Dot, Echo Spot y Echo Look), que incluye una pantalla de 7,4 pulgadas.

El test es adaptativo, por lo que se adecúa al nivel que detecta en el usuario, y está diseñado para recoger también información sobre el perfil del alumno, sus intereses y sus motivos para aprender inglés. Así, el usuario disfruta de una experiencia completamente personalizada: cada vez que responde a una pregunta de perfil, entra en otra ruta de nuevas preguntas de nivel y de perfil que se ajustan a sus intereses y preferencias.

La combinación de preguntas de nivel de inglés y de perfil mantiene al usuario implicado y atento hasta completar la evaluación. Asimismo, cuanto más se utilice el skill del English Test, más adecuadas al usuario estarán las preguntas (gracias al Machine Learning). Por ello, mientras se realiza el test, el usuario tiene la sensación de que está manteniendo una conversación más que respondiendo a unas preguntas, y que está interactuando con un profesor de ABA English en vez de una máquina. Aunque Alexa es realmente una máquina, su voz y la adecuación individual de las preguntas aportan un elemento de interacción "humanizada".

English Test de Alexa, al ser un test adaptativo que va mejorando con el uso, es el primer paso hacia la personalización de contenidos del aprendizaje del inglés, una tendencia creciente en el sector de la enseñanza online.

Cómo funciona English Test

El English Test se activa mediante la voz, al igual que todos los skills en Alexa, simplemente diciendo en inglés: "Alexa, start English Test". Al inicio hay una breve introducción por parte de Alexa, con quien se interactúa vocalmente durante todo el proceso, que explica las instrucciones y cómo responder a las preguntas.

Alexa lee cada pregunta y sus posibles respuestas. El usuario debe decir la letra que corresponde a la respuesta correcta y acto seguido verbalizar la frase o respuesta completa. Por ejemplo: (A) - I want to learn English to travel.

Durante el test el usuario no sabe si está respondiendo correctamente a las preguntas, para evitar desánimos y abandonos antes de completar la evaluación. Si la persona responde incorrectamente a un cierto número de preguntas de nivel, su evaluación queda restringida (sin que lo detecte) a preguntas dentro del nivel en el que falló y a las del nivel inferior.

Al final del test, Alexa comunica el nivel de inglés al que le corresponde estudiar al alumno. El curso de ABA English se basa en seis niveles que equivalen a A1-C1 del marco común de europeo de referencia (MCER), así que Alexa explica lo que aprenderá en el nivel que le ha correspondido, según la definición MCER.

El proyecto del English Test que han impulsado ABA English y MIT se enmarca dentro del Language Lab, el laboratorio de I+D de la escuela de inglés online. Es uno de sus proyectos más rompedores, y el primero con el que ABA English se adentra en el campo de la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje de un segundo idioma.

El Language Lab de ABA English se creó para promover la investigación y el desarrollo de innovaciones y mejoras en el aprendizaje del inglés, tanto tecnológicas como metodológicas. Es un laboratorio creativo y centro de investigación que reúne a lingüistas y expertos en tecnología y aprendizaje digital de universidades punteras de todo el mundo. Lo dirige Maria Perillo, Chief Learning Officer de ABA English, en colaboración con un Comité Académico compuesto por catedráticos de prestigio entre los que se encuentra Brian Subirana, director del MIT Auto-Id Lab.

"English Test es un proyecto único y revolucionario, la puerta hacia una nueva manera de entender y construir el aprendizaje online", comenta Maria Perillo, Chief Learning Officer de ABA English. "Alexa está destinado a utilizarse en un espacio abierto, lejos del ordenador o del móvil, mientras realizas otras acciones y adaptándose a tu contexto de uso: se amplifican los momentos de aprendizaje y las posibilidades de personalización son impresionantes".

El centro de investigación Auto-Id Lab del MIT nació en 1999 con el fin de avanzar en el campo de RFDI (identificación por radiofrecuencia) como base de la arquitectura del Internet of Things. El laboratorio investiga y desarrolla nuevas tecnologías para adelantarse al futuro y aportar beneficios innovadores a la sociedad en diversos campos.

El director del MIT Auto-Id Lab es el español Brian Subirana, ingeniero, doctor en Inteligencia Artificial y MBA, además de profesor en el MIT y en Harvard. Actualmente dirige equipos de investigación centrados en desarrollar tecnologías disruptivas para cinco sectores, entre los que se encuentra el aprendizaje digital.

"En el centro de Auto-Id Lab del MIT siempre trabajamos en terrenos desconocidos, desarrollamos productos que supongan un salto hacia delante en la innovación, como sucede con English Test: el primer test que evalúa el nivel de inglés simulando una conversación entre humanos", destaca Brian Subirana, director del MIT Auto-Id Lab. "Con este proyecto estamos abriendo camino en el campo de la inteligencia artificial al servicio de la educación de idiomas para que asistentes como Alexa ayuden a la personalización del aprendizaje del inglés".

Alexa, asistente virtual de Amazon

Alexa es el asistente virtual de Amazon que interactúa con los usuarios por reconocimiento vocal: se le habla y Alexa responde. Hasta la creación del English Test de ABA English y MIT, no existía ningún skill que permitiera la evaluación conversacional del nivel de inglés a través del dispositivo de Amazon.

Actualmente Alexa sólo "entiende y habla" inglés y alemán, motivo por el que aún no se encuentra en mercados de habla hispana. Las aplicaciones que operan en el sistema de Alexa se denominan skills o destrezas, ya que a la máquina se le enseña y dota de habilidades para comunicarse con los humanos. Los 15 millones de usuarios en EEUU que ya tienen un dispositivo Alexa en su casa pueden, por ahora, acceder a unos 10.000 skills para buscar y comprar productos, escuchar música en streaming, recordar la agenda del día y, desde ahora si no hablan inglés, conocer el nivel en el que deben ponerse a aprender.

