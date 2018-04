770 420

El uso del móvil en la universidad, ¿perjudica o beneficia?

La Universidad de Málaga ha prohibido el móvil en sus aulas.

Las nuevas tecnologías y en concreto, los móviles, se están haciendo un hueco cada vez más grande en la vida de los más jóvenes. Hasta tal punto que es frecuente que durante una clase suene un teléfono porque al estudiante se le olvidó ponerlo en silencio.

Existen múltiples ventajas y retos en el uso de esta tecnología, sin embargo, la realidad es que cada vez empiezan a tener acceso a una edad muy temprana. El sistema operativo y tecnológico es diverso según la edad, lo que implica que no siempre todo el alumnado puede realizar las actividades bien porque no poseen teléfono o porque no disponga de la tecnología necesaria.

La utilización del móvil en el aula implica la necesidad de trabajar todos sus usos, pero también pasa por asumir y hacer frente a los retos que supone introducirlo en el mundo escolar. Durante los últimos años ha tenido lugar un debate sobre si las universidades ofrecían a sus alumnos todas las herramientas necesarias para poder formarse como profesionales, la tecnología es una de ellas. Los jóvenes de hoy en día están conectados y un aprendizaje adecuado enriquece su educación.

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación de los Hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016, el 51,1% de los niños de 11 años tiene un teléfono móvil. Esta cifra aumenta hasta el 93,9% en el caso de adolescentes de 15 años. Para ello es necesario que desde edades tempranas se trabaje en el problema de adicción que pueden provocar los teléfonos. Algunos de los problemas que lleva consigo el uso de esta herramienta en las aulas es la falta de disciplina o la falta concentración.

Existen diferentes puntos de vista sobre cómo abordar este problema. Dolors Reig, psicóloga social y editora principal del blog de lengua El caparazón, explica que "los móviles se han convertido en un instrumento fundamental y eliminarlos del aula reulta artificial y contraproducente, ya que perdemos la oportunidad de orientar su uso con fines educativos". Por su parte, el profesor en la Facultad de Comunicion de la Universidad de Navarra (UNAV) y autor de eCuaderno.com, José Luis Orihuela, argumenta que "la docencia en campo de la Comunicación no puede prescindir de la cultura de la conectividad en la que viven los estudiantes".

Sin embargo, la Universidad de Málaga ha tomado una decisión sobre cómo regular el uso de estas herramientas en las aulas. A partir del año que viene los docentes que impartan clases en esta institución tendrán plena potestad para prohibir el uso de móviles en sus clases, sumándose a otras universidades que van por el mismo camino.

PUBLICIDAD