El Instituto Cervantes y la Fundación Mujeres por África se unen

Para llevar la lengua y el patrimonio español a África.

El Instituto Cervantes y la Fundación Mujeres por África han firmado, este martes 3 de abril en Madrid, un acuerdo con el que ambas entidades se comprometen a impulsar la enseñanza de la lengua española y la expansión de su cultura en el continente africano.

Así lo han hecho saber la presidenta de la fundación, Maria Teresa Fernández de la Vega, y el director del instituto, Juan Manuel Bonet, en rueda de prensa tras la firma del acuerdo. "Es un honor y una oportunidad. Vamos a aprovecharnos de la sabiduría y el prestigio del instituto para que nuestras jóvenes conozcan en su totalidad el patrimonio español", ha expresado Fernández.

En este sentido, ha señalado que trabajar juntos va a beneficiar "tanto al español como a las mujeres de África", y que cuentan con "una casa común" en Nador (Marruecos), donde estará la primera sede de la fundación y donde celebrarán el segundo congreso de hispanistas.

En concreto, el director académico del instituto, Richard Bueno, ha matizado que cooperarán a través de un grupo de trabajo formado por dos personas de cada entidad que estudiarán y delimitarán cuales son los lugares de África que necesitan mayor mejoría en este ámbito y definir así cuales son las líneas de actuación que se deben adoptar en la África actual.

Asimismo, ha señalado que harán uso de su habilidad para difundir y canalizar la información para prestar la formación necesaria a los profesores africanos que imparten las clases de lengua española en el continente africano y conectar con el ideal de que el mundo editorial español pueda entrar en África, algo que ha definido como "muy difícil".

Bueno ha expresado también su ambición por aportar desde el instituto los conocimientos necesarios para poder perfilar un manual de enseñanza que permita suavizar el choque cultural que viven los estudiantes de español africanos cuando llegan a España.

"No trabajar desde una perspectiva europea, si no escuchar desde África. Aunque se cree un manual, este no tendría éxito si no existe una parte técnica en la que los estudiantes no escuchen hablar a hispano parlantes nativos", ha añadido por su parte la subdirectora académica de la institución, Carmen Pastor.

En este contexto, ha señalado que según un estudio realizado en 2014 por la fundación, hay medio millón de personas registradas estudiando Español en África, en concreto, un 42% en el África Subsahariana y un 8% en el norte, cifras, a su juicio, importantes y que denotan el interés de los africanos por aprender el idioma hispano.

En este sentido, Bonet ha recalcado que el Instituto cuenta con doce sedes en África y que próximamente la citada aula de Nador se convertirá en Instituto en sí mismo, y que con este convenio también aspiran a expandir la lengua española en aquellos países que no cuentan con las sedes de la institución, como por ejemplo Costa de Marfil, donde pretenden implantar una nueva aula y donde, según el citado estudio, hay cerca de 200.000 estudiantes de español.

Por su parte, Fernández de la Vega ha recalcado que las tres palabras "África, mujeres y lengua" han comenzado a "fraguar una historia". "Merece la pena contribuir al desarrollo de África no sólo por justicia y equidad, si no por una cuestión sociopolítica y porque supone un equilibrio para occidente", ha expresado.

Para ella, África es el continente "de las oportunidades" y en 2010 un total de 26 países pasarán a ser renta media. En este sentido, ha subrayado que desde la fundación realizan el trabajo a través de las mujeres puesto que son "motor del continente".

Por ello, ha expresado que desde el inicio de su actividad (2012), la entidad concibe el aprendizaje de la lengua como una herramienta para contribuir al desarrollo del continente africano. "El Español es un tesoro que queremos compartir con esas mujeres", ha indicado para expresar que "la lengua tiende puentes entre tierras y regiones y es la mayor fuente de libertad para toda persona".

PUBLICIDAD