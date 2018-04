Las partidas para becas y ayudas al estudio en 2018 ascienden a 1.575 millones de euros

52 millones de euros más que en el año 2017.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinará este año 2018 1.575 millones de euros en becas, lo que supone 52 millones de euros más que en el año 2017 y de nuevo la dotación más alta de la serie históric

Se trata de la mayor inversión en becas de la historia de España y supone el 60,6% de la política Educación.

De esa cifra, 1.450 millones de euros se destinan al sistema estatal de becas y ayudas al estudio, lo que supone 30 millones de euros más que en el año 2017. Otros 20 millones de euros se destinan a becas de excelencia, que están orientadas a aquellos alumnos con aprovechamiento académico excelente con el objeto de cubrir tanto sus necesidades como una parte importante del coste de sus matrículas.

De esta forma, tal y como se desprende del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la inversión en becas ha crecido en 282 millones de euros desde el año 2011 hasta alcanzar la cifra más alta de la historia en este año 2018.

Según las cifras que se han conocido esta mañana, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a destinar en 2018 318 millones de euros para acciones de refuerzo y mejora de la calidad educativa. Destacan los 40 millones de euros que se van a destinar a políticas que fomenten la reducción del abandono escolar temprano en España, lo que supone 10 millones de euros más que en el año 2017.Además, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo destinará 109 millones de euros para el programa de programa de Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 contempla modificar a la baja las horquillas en las titulaciones universitarias oficiales de grado, igual que las del pasado año se aprobó la bajada de las horquillas de las tasas para los másteres no habilitantes. Con esta nueva medida las Comunidades

Autónomas podrán fijar como tasa en las titulaciones universitarias oficiales de Grado, entre el 0 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula.

La tasa de reposición de docentes seguirá siendo del 100% de las bajas originadas, incluidas las Comunidades Autónomas que no hayan logrado el objetivo de estabilidad, para las que en sectores no prioritarios la tasa de reposición sólo llegará al 75% pero no en sectores prioritarios como el educativo.

