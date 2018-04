Alpha Finance School, escuela especializada en Finanzas, revoluciona los métodos de formación

Destaca por ofrecer una visión integradora de las áreas financiera y estratégica.

Alpha Finance School (AFS), escuela especializada en Finanzas, llega para ofrecer una visión estratégica y práctica de la industria de las finanzas y los negocios. Bajo el lema vuestra diferenciación, nuestro éxito, este nuevo espacio tiene por objetivo revolucionar los métodos de formación y capacitación, y ayudar a sus alumnos a convertirse en la élite que lidere el futuro de la industria financiera.

AFS, escuela superior especializada en Finanzas, aterriza en el mercado formativo español con una oferta educativa alternativa, tanto para particulares como para profesionales del sector. Además de distinguirse por un elevado nivel de especialización, destaca por ofrecer una visión integradora de las áreas financiera y estratégica de los negocios.

Con un enfoque práctico muy particular, a través de una metodología Learning by Doing, basada en proyectos y aprendizaje colaborativo, Alpha Finance School consigue llegar al desarrollo del pensamiento crítico, logrando que sus alumnos consigan las competencias requeridas a nivel laboral. Las clases se reservan, en su mayoría, para la ejecución de casos basados en experiencias reales, simulación de reuniones de trabajo, aplicación de ingeniería financiera en la estructuración de transacciones, construcción sofisticados modelos financieros, etc.

Su fundador y director general Carlos García Morte, también socio y director de Génova Capital, comenzó este proyecto al detectar, durante su trayectoria como profesor en varias universidades, la falta de una oferta educativa que ofreciera el nivel de especialización demandada por un mercado profesional cada vez más sofisticado y, sobre todo, una estructura de contenidos e implementación de un método formativo efectivo, que pusiera en práctica aspectos que se dan en el día a día en el mundo de las finanzas corporativas. De esta manera, Alpha Finance School cuenta con un profesorado de primer nivel formado por profesionales en activo de cada una de las disciplinas que se imparten, con una contrastada experiencia y capacidad docente que permiten extraer el máximo partido de su diferencial método de enseñanza. Programas de valoración de empresas desde una perspectiva transaccional, construcción y análisis de modelos financieros, estructuración de operaciones corporativas, strategic M&A y corporate finance, structured finance, real estate finance son algunas de las novedades que trae esta nueva escuela al mercado. Tras el éxito del su primer Executive Programme en Análisis y Construcción de Modelos Financieros, Alpha Finance School lanzará su segunda edición en mayo de este año.

