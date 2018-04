El programa contacto busca 75 jóvenes talentos para una "Learning expedition" en Sonae

El programa está destinado a estudiantes del último año.

Las Empresas Sonae van a proporcionar 75 contratos en prácticas a estudiantes de último año y recién graduados de licenciatura o máster en la edición de 2018 del Programa Contacto. Las candidaturas para esta iniciativa pionera en Portugal de captación de jóvenes de elevado potencial estarán abiertas hasta el día 6 de abril y ofrecen a los seleccionados la oportunidad de hacer prácticas remuneradas y poder desarrollar una carrera en una de las Empresas Sonae.

Los jóvenes interesados en el Programa Contacto, deben registrarse en la página web www.sonaelearningexpedition.com, subir su currículum y responder al desafío "Are you an Agile Learner?" La respuesta al desafío debe ser completada en el template disponible en el sitio del programa.

"Agile Learners" son jóvenes con ganas de aprender y asumir cualquier reto. Son curiosos y abiertos a diferentes experiencias de aprendizaje, capaces de pensar de forma sistémica, revelando discernimiento intelectual y una gran practicidad. Son empáticos y destacan por su fuerte espíritu colaborativo.

Este perfil se ajusta a los valores y cultura de Sonae, que promueve la mejora continua y fomenta el conocimiento, un legado que Sonae pretende perpetuar. La edición 2018 constituye un tributo a este principio enraizado en la cultura de Sonae: estar permanentemente aprendiendo, de forma ágil, rápida y eficaz, potenciando el crecimiento de los negocios y de sus personas.

Ana Vicente, Talent Management & Development Lead de Sonae, afirma: "El Programa Contacto busca talento joven de alto potencial, valorando la diversidad de perfiles en sus diferentes dimensiones. Pretende atraer jóvenes de diversos backgrounds académicos, de diferentes nacionalidades y con experiencias de vida enriquecedoras. Busca jóvenes dinámicos, creativos, colaborativos, con ganas de aprender y con ambición por embarcarse en el mundo de oportunidades que Sonae les ofrece, en sus diversos negocios y ubicaciones. El desafío que este año lanzamos es el aprendizaje continuo y ágil, una característica fundamental para ser líder en Sonae".

El Programa Contacto está abierto a jóvenes del último año de facultad y recién graduados de licenciatura o máster de cualquier área de formación, como por ejemplo Gestión, Economía, Finanzas, Ingeniería, Psicología, Recursos Humanos, Marketing, Tecnologías de Información, Derecho, Biomédica, Sociología, Geografía, Métodos Cuantitativos, Estadística o Matemática, entre otros.

El proceso de selección transcurrirá durante las próximas semanas. Durante ese periodo, Sonae pretende conocer mejor a los candidatos y que, al mismo tiempo, los jóvenes puedan saber más sobre las Empresas Sonae y sobre los líderes con quienes podrían trabajar. Al final, los becarios seleccionados serán integrados en una de las dos fases de admisión, en septiembre o en noviembre. Las becas remuneradas tendrán la duración de 9 meses y transcurrirán en diferentes áreas de negocio y geografías con presencia Sonae. Durante la beca, los becarios tendrán la oportunidad de contactar con los líderes de la organización y trabajar en un proyecto estratégico en Sonae.

