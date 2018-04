La UJI diseña un videojuego de realidad virtual en 3D para fomentar las smart cities

Investigadores del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen han creado la app Smart Beetles.

La Universitat Jaume I (UJI) ha diseñado un videojuego de realidad virtual en 3D para fomentar el potencial de las ciudades inteligentes o smart cities. Los investigadores del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UJI Francisco Ramos, Nacho Miralles y Sonia Gil han creado la app denominada "Smart Beetles", un proyecto cuyos resultados se han publicado en el Workshop on Open Data for Open Cities and Geogames en la Conference on Geoinformation Science celebrada a Wageningen (Holanda).

La app Smart Beetles tiene el objetivo de crear una herramienta de carácter lúdico para que las personas puedan conocer dónde se encuentran los servicios de una ciudad. Para ello, los investigadores han construido un videojuego que propone una misión tan sencilla como conservar limpias las calles, a través de diversos niveles de juego. La propuesta ha sido implementada usando Unity3D, OpenStreetMaps y ESRI City Engine, y ha contado con la colaboración de la empresa Pixelder.com.

Este videojuego requiere un diseño específico para cada ciudad donde quiera ser implantado. "El primer prototipo de Smart Beetles ha modelado la ciudad de San Diego, ya que presentamos el proyecto en esta localidad, en el congreso ESRI User Conference", explica el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UJIFrancisco Ramos. En la actualidad, la primera versión del juego se puede descargar de forma gratuita en App Store y en Google Play, mientras los investigadores trabajan en la integración de servicios en tiempo real.

Smart Beetles promueve las smart cities porque "permite conocer los servicios que ofrece una ciudad jugando; de esta manera, se potencia su utilización de un modo más inteligente por parte de los ciudadanos", en opinión de Ramos. Además, esta app presenta innovaciones tecnológicas relevantes a nivel científico, como es el caso de la integración de datos de la ciudad con el motor de videojuegos.

Las smart cities están creciendo y su principal justificación está basada en el rendimiento y la eficiencia. "Con este tipo de videojuegos –comenta Ramos– se espera que los aspectos educativos y los lúdicos cobren más peso y sean capaces de integrarse en este entorno". "No deseamos que las ciudades sean únicamente más eficientes; trabajamos para que, además, sean más divertidas", puntualiza.

Francisco Ramos es profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UJI. Sus líneas de investigación incluyen la realidad virtual y aumentada, gráficos en tiempo real y GIS. Fue premio extraordinario de doctorado por su tesis en 2008 y actualmente es director del Máster en Programación Móvil y profesor en el Máster Erasmus Mundus en Tecnologías Geoespaciales. Además, es cofundador de la empresa Emotional-apps.com y consultor externo en Pixelder.com. Por su parte, Nacho Miralles es estudiante predoctoral en el grupo Geotec. Su investigación está centrada en la aplicación de las tecnologías geoespaciales al ámbito de la salud mental. Sin embargo, siempre se ha interesado por los juegos de rol y los videojuegos, como consumidor en un principio y como desarrollador desde hace unos años. Por ese motivo, trata de añadir componentes del ámbito gamer a los desarrollos e investigaciones en los que se ve involucrado.

