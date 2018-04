CEIBS y ESCA Partnership ofrece becas

Para los marroquíes que hacen CEIBS MBA y GEMBA.

La Escuela de Negocios Internacionales China Europa (CEIBS) y ESCA Ecole de Management acordaron trabajar juntas para hacer que la educación en gestión empresarial sea más accesible. La iniciativa, la última en los esfuerzos de CEIBS como una escuela de negocios socialmente responsable, facilitará que personas de Marruecos se inscriban en los programas CEIBS MBA y Global Executive MBA (GEMBA). Los ex alumnos de ESCA que hayan sido aceptados con éxito en CEIBS GEMBA recibirán una beca sustancial, mientras que aquellos admitidos como estudiantes de MBA se beneficiarán de una combinación de becas y préstamos internos de bajo interés.

"Damos la bienvenida a esta oportunidad de profundizar nuestra colaboración con ESCA y abrir nuestros programas de MBA y GEMBA de primer nivel a excelentes candidatos de Marruecos, que de otro modo no podrían haberse inscrito", dijo el vicepresidente y catedrático de CEIBS, Ding Yuan. El Financial Times clasifica al CEIBS MBA # 1 en Asia (al igual que Forbes) y al # 8 en el mundo, con GEMBA en el puesto # 14 en 2017, el octavo año consecutivo en el que se ha clasificado entre los 20 mejores del Financial Times a nivel mundial. "ESCA tiene una sólida reputación como una escuela de negocios líder en Marruecos y esperamos trabajar con ellos aún más en los próximos años", agregó Dean Ding.

Esta última colaboración se basa en una asociación celebrada, en noviembre pasado, entre las dos escuelas de negocios que agregaron Casablanca a las ciudades de Accra, Lagos y Johannesburgo, donde está disponible el programa CEIBS Mujeres Emprendedoras y Liderazgo para África (WELA).

"Además del Programa WELA que apunta a reforzar el Liderazgo Empresarial y el Emprendimiento en África, nos enorgullece implementar una nueva cooperación con CEIBS, la escuela de negocios líder en Asia en Global Executive MBA (GEMBA) y MBA, dando a nuestros alumnos la oportunidad de tener becas para estos prestigiosos programas. Este acuerdo definitivamente coincidirá con nuestra misión de formar líderes con una perspectiva global ", dijo Dean Thami Ghorfi de ESCA Ecole de Management.

Tanto WELA como esta última iniciativa relacionada con MBA y GEMBA son solo las últimas iniciativas de CSR de CEIBS en África, ya que se estableció en Accra en 2009. Por ejemplo, en abril pasado, CEIBS proporcionó un programa de capacitación de liderazgo en Zambia. El evento, totalmente patrocinado por la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC), siguió las sesiones anteriores en Lagos, Nairobi, Addis Ababa y Yaundé.

