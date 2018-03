Nace IMB International Music Business School, la única escuela en España dedicada a la formación en la música

El postgrado de IMB se realizará en el Conservatorio del Liceu.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el "Observatorio Social de La Caixa" (enero 2018), el sector cultural en España aglutina alrededor del 2,5% del empleo total, casi medio punto por debajo de la media europea. Son trabajadores con una alta cualificación (el 77% tiene estudios superiores), con un nivel de emprendeduría muy superior (37%) al de los autónomos en el total de la economía (17%), pero con una estabilidad laboral inferior a la media de los empleados en el total de la economía.

Todo ello se debe, entre otras razones, a que el alto nivel de formación muchas veces no es específico para las competencias que hay que dominar en la realidad laboral del sector cultural y por tanto no se logra consolidar una mayor calidad del empleo en este sector. En este sentido, muchas veces los profesionales de la cultura no poseen todas las competencias necesarias en relación a los puestos de trabajo específicos que ocupan dentro del sector de la cultura.

Es en este contexto, donde nace la iniciativa del IMB International Music Business School, en Barcelona. Un proyecto disruptivo, avalado por los 14 de años de experiencia de sus promotores en el ámbito universitario, que se centra en ofrecer formación específica para los profesionales del negocio de la música en todos sus ámbitos. Con el objetivo de facilitar la adquisición de aquellas competencias más valoradas en el desempeño profesional, IMB School ha creado el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música, un programa que implementa un modelo de aprendizaje vivencial que combina el conocimiento experto con una metodología Learning by Doing que se articula a través de tres proyectos colectivos: IMB Artist Talent, IMB Festival y IMB Label.

IMB School entiende el sector de la música como un sector estratégico y transversal que va más allá del negocio generado dentro de la propia industria de la música. Que se extiende a las industrias culturales y creativas, a las tecnológicas y digitales, al turismo, al gran consumo, al sector público. Y que consecuentemente requiere de profesionales con una visión holística capaces de identificar oportunidades en la interacción con otros sectores y de gestionar proyectos cada vez más híbridos.

El próximo 13 de abril IMB School celebrará el evento de presentación del Postgrado en Gestión del Negocio de la Música y también del IMB Network, su plataforma de networking dedicada a dinamizar las relaciones entre alumnos, profesionales y organizaciones del sector de la música.

