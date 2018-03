La Escuela Municipal de Música y Danza ofrece el tradicional "Concierto de Primavera" en el Liceo de Salamanca

Las actuaciones darán comienzo a las 19:00h.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca celebrará el próximo martes, 27 de marzo, su "Concierto de primavera", en el Teatro Liceo. Las actuaciones darán comienzo a las 19.00 horas y contarán con la participación de algunas de las agrupaciones con las que cuenta la escuela: conjunto de percusión, combo de jazz, conjunto de acordeones, conjunto de guitarras, cuarteto de cuerda o conjunto de trompetas.

Interpretarán un repertorio muy variado que incluye obras como "Midnight rapsody" de M. Bober, "Waltz in A minor" de Chopin, "Los 7 magníficos" de E. Bernstein, "Highway to hell" de ACDC, "Twist and shout" de The Beatles, "Oye como va" de Carlos Santana o 'Inspector Clouseau' de H. Mancini, según ha indicado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca cuenta con cuatro sedes y cada una de ellas tiene un nombre especialmente vinculado con la música y con Salamanca: Santa Cecilia es la patrona de la música y de todos los músicos; Tomás Bretón, músico salmantino considerado como uno de los principales compositores de la historia de la música española, especialmente en zarzuela y ópera en español; Manuel J. Doyagüe fue maestro de capilla de la Catedral de Salamanca y profesor de Música en la Universidad; y Dámaso Ledesma, uno de los principales musicólogos y recopiladores del patrimonio musical y folklore, que plasmó en el famoso Cancionero Salmantino.

La actividad de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca va dirigida a propiciar la formación musical y de danza de niños, jóvenes y adultos. Además, ofrece la posibilidad de estudiar infinidad asignaturas para aprender música, como Música y Movimiento, para los más pequeños, Lenguaje Musical o conjuntos Instrumental Orff.

También se puede aprender canto o instrumentos, como el acordeón, la flauta, el clarinete, el saxofón, la trompeta, el violín, la viola, el violoncello, la guitarra española, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la percusión, la batería, canto, el piano o los teclados. Existe libertad para organizar el currículo, que no está condicionado por planes de estudio reglados ni por la obtención de título alguno.

