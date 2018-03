La UPO e IKEA se unen para fomentar la empleabilidad internacional y el emprendimiento universitario

Este convenio también se asienta en la promoción de la cultura emprendedora.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, y el director de Ikea Sevilla, Fernando Pozuelo Molina, han rubricado esta mañana un convenio de colaboración por el cual ambas instituciones promoverán el espíritu emprendedor y la incorporación de talento universitario de una forma innovadora.

A través de este convenio, impulsado por el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, tanto la UPO como IKEA desarrollarán una serie de líneas estratégicas novedosas, como la puesta en marcha del programa UPO-practícate by IKEA, experiencia piloto que tiene como objetivo fomentar las prácticas laborales no profesionales de estudiantes desde los primeros cursos de grado de la Universidad en periodos no lectivos.

Tras la firma, a la que también ha asistido el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, David Naranjo Gil, el rector ha manifestado que este acuerdo permitirá establecer "un marco de colaboración público-privada, ciertamente muy novedoso, entre organizaciones que compartimos valores muy similares y cuyos frutos serán, sin duda, sinérgicos". Por su parte, el director de IKEA Sevilla ha manifestado que "desde IKEA queremos que la tienda de Sevilla ayude a dinamizar la empleabilidad y por tanto la economía de toda la provincia y a generar valor para la comunidad y creemos que acuerdos como este ayudan sin duda a conseguirlo".

En esta línea, el vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, José Manuel Feria, ha señalado: "Queremos que nuestros estudiantes sepan desenvolverse en un entorno laboral desde primer curso, adquiriendo competencias transversales y experienciales que, a la postre, redundarán en una mayor empleabilidad".

Otra de las grandes novedades en el marco de esta colaboración es el programa UPOmobility-internship by IKEA, cuyo objetivo es promover la empleabilidad internacional de los estudiantes de la UPO mediante el desarrollo de periodos de prácticas en instalaciones de esta empresa en otros países. Asimismo, en materia de empleabilidad se pondrá en marcha el programa UPOTalent by IKEA para facilitar la atracción y captación de talento universitario y que, fundamentalmente está dirigido a estudiantes de máster. Dicho programa estará articulado mediante prácticas remuneradas con fines de inserción profesional.

Por otro lado, el acuerdo también recoge la celebración del IKEA OPEN-day by UPO, unas jornadas de puertas abiertas de esta empresa dirigidas a toda la comunidad universitaria y, especialmente, a los estudiantes de la Pablo de Olavide con el fin de dar a conocer los perfiles profesionales que demandan, sus procesos de selección de personal, así como sus planes de promoción interna.

Otro de los grandes pilares sobre los que se asienta este convenio es la promoción de la cultura emprendedora. De esta manera, IKEA ha colaborado en el proyecto de interiorismo del nuevo Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) y espacio de coworking de la UPO, además de diseñar talleres específicos para fomentar la creatividad, la innovación y el intraemprendimiento organizacional.

Por último, el marco de colaboración suscrito contempla también la puesta en marcha de actividades de formación in company, a través de las cuales la Universidad podrá satisfacer la demanda formativa que precise IKEA para sus empleados, entre otras cuestiones.

La puesta en marcha de este convenio se llevará a cabo a través de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, que tiene como objetivo fundamental coadyudar a la UPO al logro de sus fines y el apoyo a la mejor formación, capacitación y desarrollo integral de su alumnado, fomentando asimismo el diálogo y la colaboración entre dicha Universidad y las empresas e instituciones de su entorno.

PUBLICIDAD