La III edición de MAGNIFICAT, del terroir a la copa, llega el 17 de abril

Junto a grandes figuras internacionales del vino y los destilados.

El próximo martes 17 de abril llega la tercera edición de MAGNIFICAT, Del terroir a la copa, un encuentro profesional donde se dan cita grandes bodegas internacionales del vinos y los destilados. El evento, organizado por Juvé & Camps y la distribuidora Primeras Marcas, se celebra en la bodega de Juvé & Camps en Espiells (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona), un enclave único en el corazón del Penedés.

Durante toda la jornada, de 10 a 19:30 horas, tendrán lugar diferentes catas históricas que permitirán a los asistentes conocer en profundidad los vinos más exclusivos de la mano de los propietarios de las bodegas. Asimismo, el tradicional showroom permanente permitirá acercarse a los elaborados de las 47 bodegas y destilerías participantes. Esta edición presenta también una barra de coctelería donde se ofrecerán las últimas novedades.

En 2014 y 2016, MAGNIFICAT reunió a más de 1.000 personas del sector de los vinos y los destilados, siendo un punto de encuentro para todos ellos donde catar novedades, disfrutar de una gran variedad de catas magistrales, talleres y mucho más. Del mismo modo, este año la cita con los grandes profesionales del vino regresa con novedades: mayor número de bodegas participantes, más catas y con la presencia especial de una selección de prestigiosos Châteaux de Burdeos.

Programa de catas:

- 11 h. Cata vertical de Château d'Yquem. Donde la botrytis se convierte en leyenda. Dirigida por Sandrine Garbay, Chef de Cave de Château d'Yquem.

- 11:30 h. Las tradiciones son soluciones a los problemas olvidados. Una mirada a ciegas en el universo de López de Heredia. Dirigida por Mercedes y Mª José López de Heredia, propietarias y 4ª generación de la familia López de Heredia.

- 13 h . Port Master Class: The Art of Blending by Ramos Pinto. Dirigida por Ana Rosas, enóloga de Ramos Pinto.

- 13:30 h. Tesoros subterráneos de Juvé & Camps. Grandes Cavas de fincas: Mediona, Cuscona, Espiells y Can Rius. Dirigida por: Josep Jiménez, director de Viticultura de Juvé & Camps; Antoni Cantós, director de Enología de Juvé & Camps; Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la URV y Presidente de la Comisión de Tecnología de la OIV.

- 15:30 h. Cata vertical de Château Cheval Blanc. La evolución de un grande en el siglo XXI. Dirigida por Pierre Olivier Clouet, director técnico de Château Cheval Blanc.

- 16 h. Viaje alrededor de la montaña de Corton. Selección de Grands Crus 2015 de Louis Latour. Dirigida por Bruno Pépin, director de Exportación de la Maison Louis Latour.

- 17:30 h. Los terroirs de M. Chaputier. Un análisis comparativo. Dirigida por Mathilde Chapoutier, propietaria de M. Chapoutier.

- 18 h. España, tierra de blancos. El efecto del tiempo en grandes blancos nacionales. Dirigida por grandes elaboradores nacionales.

