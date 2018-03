¿Eres docente o investigador? Todavía estás a tiempo de enviar tus trabajos a los Premios Razón Abierta

Los premios otorgan 100.000€ repartidos en 4 premios.

La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger/Benedicto XVI promueven la Segunda Edición de los Premios Razón Abierta con el objetivo de promover la investigación e innovación académica según el espíritu de la propuesta de Benedicto XVI de ensanchar los horizontes de la razón.

La Primera Edición (curso 2016-2017) contó con un total de 367 trabajos provenientes de 170 universidades y 30 países.

Los Premios buscan reconocer a aquellas personas que en su labor de investigación o docencia pongan en práctica lo que Benedicto XVI denominaba como "razón abierta". Este concepto se refiere a un uso de la razón que, partiendo de su ciencia específica, abre sus horizontes a comprender al hombre en su totalidad, iluminado por la filosofía y la teología, evitando así caer en un empirismo o cientificismo vacío que no considera la realidad humana de manera realista y en su totalidad y que parcela el conocimiento a un solo aspecto de la misma.

La organización de los Premios Razón Abierta ha ampliado el plazo de entrega de trabajos al miércoles 11 de abril de 2018 (siendo la fecha anterior el 4 de abril de 2018). Se trata de una ampliación extraordinaria que tiene como objetivo facilitar a los participantes la tramitación de entrega de trabajos a través de la página web con un mayor margen de tiempo, una vez hayan pasado las vacaciones de Semana Santa.

¿A quién van dirigidos?

A docentes e investigadores universitarios, a título individual o como grupo de trabajo, que cumplan con el propósito del Premio.

¿Qué buscan los premios?

La integración entre las disciplinas específicas y la filosofía y la teología. Si la racionalidad científica se convierte en una única forma de conocimiento cierto, se dejan fuera cuestiones vitales para el hombre. El sentido de la realidad y de la ciencia misma no es objeto de las ciencias positivas sino de las Humanidades, de la Filosofía y de la Teología. Ensanchar los horizontes de la racionalidad científica es volver a poner en juego al hombre como sujeto y beneficiario de la ciencia.

Por ello, se premiarán trabajos transdisciplinares que muestren desde su área científica una apertura a un principio integrador. Es necesario, no sólo el diálogo con otras ciencias, sino la relación con la Filosofía y la Teología en aquel punto donde se encuentran las preguntas por un significado que la propia ciencia no puede satisfacer. Trabajos que cuestionen e incorporen explícitamente la reflexión sobre la antropología, epistemología, ética y sentido que hay en su ciencia particular, en las categorías de Investigación y Docencia. Los trabajos deben reflejar un diálogo real y en acto.

¿Cómo participar?

Si eres investigador a través de publicaciones científicas que asuman el reto de abordar las preguntas antropológica, epistemológica, ética y del sentido de su ciencia o disciplina particular.

Si eres docente a través de programas académicos explicando en detalle de qué forma se integran, en la enseñanza de la ciencia o disciplina particular, las preguntas antropológica, epistemológica, ética y del sentido.

El Premio es de carácter internacional y se podrá presentar en español o inglés. Cuenta con un jurado cualificado e internacional.

¿Cómo puedo inscribirme?

La presentación de los trabajos se debe realizar a través de la propia web en el apartado "ENVIAR TRABAJO". Más información sobre los premios, bases, plazos, etc. en este link.

¿En qué consiste el premio?

El premio consistirá en 100.000€ repartidos en 4 premios de la siguiente forma:

Se otorgarán 2 premios de 25.000 euros en la categoría de Investigación y 2 premios de 25.000 euros en la categoría de docencia.

¿Hasta cuando puedo enviar un trabajo?

La organización de los Premios Razón Abierta ha ampliado el plazo de entrega de trabajos al miércoles 11 de abril de 2018 (siendo la fecha anterior el 4 de abril de 2018).

