El CEMBIO CEU, socio en el proyecto europeo de la Medical University of Bialystok (Polonia)

Para investigar sobre enfermedades crónicas.

El CEMBIO (Centro de Metabolómica y Bioanálisis de la Universidad CEU San Pablo) participará como socio en un proyecto liderado por la Universidad Médica de Bialystok, de Polonia, y financiado en la convocatoria de acciones Marie Sklodowska-Curie COFUND-2016, en el ámbito del Programa Marco Europeo de Investigación, Horizonte 2020.

Se trata del proyecto ImPRESS: "International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and -sectoral mobility". El proyecto tiene como objetivo lanzar un Programa Internacional e Interdisciplinar de doctorado en Investigación Biomédica y Bioestadística, en el que los investigadores predoctorales desarrollarán su actividad en el ámbito de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, incluyendo herramientas como la bioestadística y la bioinformática para interpretar los resultados obtenidos en sus proyectos. Este programa se basará en el uso de las tecnologías –ómicas: genómica, proteómica y metabolómica.

Además de la Universidad CEU San Pablo, en el proyecto participan:

- 5 socios académicos: Heidelberg University (Alemania), Vienna Biocenter (Austria), CNIC (España), Bialystok University of Technology (Polonia) y CenStat at Hasselt University (Bélgica)

- 4 socios industriales: Agilent Technology (Alemania), deCODE genetics (Islandia), ideas4biology y Warsaw Genomics (Polonia).

El programa financiará la contratación por la Universidad Médica de Bialystok de 15 investigadores predoctorales que serán cosupervisados por los socios internacionales del proyecto, con experiencia en oncología, inmunología, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades metabólicas o enfermedades neurodegenerativas entre otras.

El desarrollo de los proyectos de investigación incluirá estancias en los centros y empresas del proyecto, visitas cortas, formación en competencias transversales y encuentros entre los investigadores. Hasta el 31 de mayo se encuentra abierto el proceso de selección de candidatos predoctorales para incorporarse al proyecto Los candidatos españoles pueden remitir sus candidaturas a la dirección: opii@ceu.es

PUBLICIDAD