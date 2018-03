Nace la "Liga Masculina de Científicos For Women in Science"

En el marco de la XX edición de los Premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science.

Durante la ceremonia de entrega de los XX Premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science que se celebra esta tarde, la Fundación L'Oréal y la UNESCO presentarán la "Liga Masculina de Científicos For Women in Science" con el objetivo de contribuir a que haya una mayor igualdad de género en la ciencia para un mayor progreso.

En concreto, esta "liga de científicos" cuenta ya con 25 investigadores, entre ellos el matemático Cédric Villani, el genetista Axel Kahn; Étienne Klein, director de Investigación de la CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), y Mouin Hamze, secretario general del CNRS (French National Council for Scientific Research) en el Líbano, entre otros (lista completa de Male Champions aquí).

Una coalición de aliados para promover la paridad en la ciencia

Todos ellos han firmado una "Carta de Compromisos" (adjunta) con objetivos claros y medibles para fomentar que haya más científicas en puestos relevantes, que sean más visibles, y existan más vocaciones femeninas.

En concreto, los objetivos son:

- Promover el acceso a la financiación de la investigación para las mujeres.

- Ofrecer igualdad de oportunidades laborales.

- Esforzarse por conseguir un mayor equilibrio en las publicaciones científicas.

En concreto, los científicos se comprometen a revisar la concesión de becas científicas, hacer públicos los datos sobre el desglose de género en promociones, nombramientos y financiación, nominar a hombres y mujeres para premios científicos, ser mentor cada año de al menos una científica para ayudarla a progresar o buscar activamente más mujeres como referencias y editoras para los medios. Se trata de un paso más en los principios recogidos en el Manifiesto Cambia las Cifras presentado en 2015.

En palabras de Jean-Paul Agon, director de la Fundación L'Oréal: "Queremos acelerar el cambio hacia un mayor equilibrio de género y, por ende, hacia una ciencia más completa con el objetivo de avanzar en el conocimiento científico para el beneficio de todos y abordar mejor los retos que el mundo afronta actualmente".

Se trata de una iniciativa impulsada tras dos décadas del programa L'Oréal-Unesco For Women in Science y que España secundará complementando el apoyo de científicos relevantes desde sus inicios como miembros del jurado de los premios de nuestro país. Entre otros, Pedro Miguel Echenique, catedrático de Física de la Materia Condensada y presidente del Donostia International Physics Center (DIPC); Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador en la Universidad de Oviedo; Avelino Corma, fundador y profesor de investigación del Instituto de Tecnología Química de Valencia UPV-CSIC; Esteban Domingo, bioquímico y profesor de investigación en el Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa"; Manuel Serrano, investigador en Biomedicina en el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona); Federico Mayor Menéndez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UAM e investigador del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" o Bernat Soria, investigador en el Centro Andaluz de Biología Molecular de Sevilla (CABIMER) y ministro de Sanidad entre 2007/2009.

La escasa representación de mujeres supone problemas de calidad en la investigación.

En los últimos 20 años, el porcentaje de mujeres que trabajan en la ciencia ha aumentado en torno al 12%, pero sigue siendo demasiado bajo: menos del 30% de los investigadores son mujeres. El techo de cristal aún existe; las mujeres solo ocupan el 11% de los puestos de liderazgo académico en Europa. Y solo el 3% de los premios Nobel de Ciencia han sido concedidos a mujeres.

Esta escasa representación de mujeres afecta a la calidad de la investigación científica. Por ejemplo, los estudios muestran que la falta de diversidad en el sector de la inteligencia artificial ha llevado al desarrollo de software que reproduce, o incluso, magnifica estereotipos, especialmente los relativos al género

