PowerYou Xperience destaca la relevancia de las soft skills

Con los perfiles técnicos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Más de 80 estudiantes y titulados universitarios han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este miércoles 21 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única y completa; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un entorno en constante cambio.

Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, la Universidad Politécnica de Madrid y Universia han sido las entidades promotoras de esta jornada. Además de esta, Human Age Institute, la mayor iniciativa de Talento y Empleabilidad de España, celebrará este curso otras 18 jornadas PowerYou Xperience en distintas universidades y centros de Formación Profesional de toda España.

El encargado de inaugurar esta sesión ha sido Javier Crespo Moreno, director de la ETSIAE, quien ha asegurado que debemos complementar la formación técnica con las soft skills. "Estudiantes, aprovechad esta jornada, diferente a las demás, para captar el sentido y la necesidad de formarse en esas otras habilidades".

También María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes asistentes. "En un mundo que cambia a una velocidad inaudita, lo más importante no es lo que sabéis si no lo que podéis llegar a aprender. Tenéis que impulsar vuestra learnability si queréis alcanzar vuestros sueños profesionales", ha asegurado.

Un mensaje que ha recogido Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Pangea, la primera plataforma global diseñada con el objetivo de despertar y fortalecer el Talento joven. González ha asegurado que lo más importante hoy no es tanto "saber hacer algo bien" si no "ser capaz de aprender todos los días". Además, ha recordado que en un mundo que crece de forma exponencial y que cambia a gran velocidad, "no tiene sentido estudiar algo sólo porque tenga salidas" ya que esas salidas las tendremos que buscar nosotros.

Tras su intervención, ha comenzado la mesa de debate con representantes de recursos humanos de empresas líderes como Airbus, ITP Aero, BT España, EY y CEPSA. Estos han expuesto sus inquietudes y necesidades y han destacado la importancia de algunas habilidades como la capacidad de adaptación e innovación, el pensamiento crítico, la pasión o la capacidad de trabajar en equipo en los perfiles técnicos.

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas a cerca de su futuro profesional.

