La editora de "Nature Communications" imparte una conferencia sobre publicaciones académicas

En el Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León acoge la conferencia "How to get published in Nature and its sister journals", impartida por Mary Elizabeth Sutherland, editora de la revista especializada "Nature Communications".

Mary Elizabeth Sutherland se doctoró en neurociencia cognitiva auditiva por la Universidad McGill (Canadá), tras lo que se trasladó a la Universidad Pontificia de Santiago de Chile donde realizó un postdoctorado sobre atención y memoria, Actualmente, Sutherland trabaja de editora asociada en la revista "Nature Communications" en el departamento de selección de contenido sobre neurociencia cognitiva y comportamiento humano.

La entrada será libre hasta completar el aforo.

