La Universidad de Vigo ya tiene candidatos para las elecciones a Rectorado

Emilio Fernández Suárez y Manuel Reigosa se verán las caras el 23 de abril.

Campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo

La Universidad de Vigo ya tiene fecha para la renovación del Claustro y del Rectorado: 23 de abril. Todos los integrantes de la comunidad universitaria, en concreto 20.269, ejercerán su derecho a voto el mes que viene.

El rector actual, Salustiano Mato, deja el cargo tras haber completado el máximo tiempo establecido: ocho años al frente de la institución. Por lo tanto, los candidatos serán, por una parte, Emilio Fernández Suárez, director del Campus do Mar y por la otra Manuel Reigosa, que insistió en que parte de su proyecto iría encaminado a la situación del personal universitario.

Fernández, al mando del Campus logró que superase con nota todas las evaluaciones del Ministerio de Educación, la creación del programa de doctorado "Marine Science, Technology and Management", que es el más internacional de la universidad, así como la captación de talento y conseguir contactos internacionales, entre los que destaca China. Hasta ahora el catedrático de Ecología cuenta con el apoyo de tres ex rectores, Alberto Gago, Domingo Docampo y José Antonio Rodríguez Vázquez. Mantiene que se presenta a estas elecciones con el objetivo de "recuperar la ilusión y ganar el futuro". Entre las medidas que propone, se encuentran un plan de agilización y simplificación administrativa, una política de profesorado estable y equilibradora y un plan integral de mejora de la docencia dándole la importancia que merece al posgrado. No deja atrás los planes de igualdad de género ni las atenciones que requieren los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Reigosa cuenta con el apoyo de personal con mucha experiencia en gestión universitaria que optan por un cambio al frente de la institución académica. El colectivo descontento con el actual gobierno critica el exceso de tareas burocráticas y defienden una asignación más eficiente de los trabajadores de Administración y Servicios. Considera, además, que los profesores y trabajadores de los tres campus se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a otras universidades españolas. Lo que caracteriza a este candidato es que fue uno de los docentes que perdió su plaza en 2012 cuando la institución ejecutó la sentencia que la obligaba a suprimir plazas, sin embargo, volvió a concursar y desde noviembre de 2017 es oficialmente catedrático, uno de los requisitos imprescindibles que se necesita para poder optar al Rectorado.

Antes del 3 de abril ambos candidatos deberán cerrar sus equipos, justo un día antes que arranque la campaña, que se desarrollará entre el 4 y el 19. Si ninguno de los dos obtiene más de la mitad de los votos el día 23 de abril, se tendrá que celebrar una segunda vuelta, que tendría lugar el día 30.

