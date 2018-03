El espacio y la tecnología, facilitadores de la transformación del sector educativo

3g Smart Group en colaboración con ATREVIA, ha celebrado la Education Design Conference, un encuentro en el que se ha debatido sobre la transformación del sector educativo por y para las personas.

Este encuentro, celebrado en la sede española de Microsoft, forma parte de las 19 Smart Conversations o Conversaciones inteligentes programadas este año en 13 ciudades de Europa y Latinoamérica que pretenden generar debate en torno a cómo conseguir impactar de forma positiva en las personas y en la sociedad a través de la transformación.

La inauguración ha corrido a cargo del director general del Sector Público de Microsoft y anfitrión del evento, Gonzalo Díe Socías, quien ha destacado los pilares fundamentales de la transformación del sector: "los estudiantes participan en un aprendizaje profundo y medible, las aulas inspiran aprendizaje, el cual es personalizado y divertido. Los profesores están cualificados, la educación no tiene límites de tiempo o espacio y cuenta con sistemas que potencian la eficiencia, productividad y rendimiento".

Por su parte, el presidente de 3g Smart Group, Francisco Vázquez, ha puesto de relieve que "cada organismo debe buscar su propósito para el cambio, que no tiene porqué ser el mismo para todos". "En el marco educativo, no se puede entender una transformación si no cambiamos el concepto de aula. El espacio se convierte en el facilitador-impulsor del cambio, más allá del aula. De este modo, cobran importancia los espacios colaborativos, los pasillos o la cafetería" ha añadido.

Contexto y claves de la transformación en positivo

La jornada, dividida en dos conversaciones, ha contado en la primera de ellas con la presencia del co-founder de Teamlabs, Félix Lozano; presidente de Educación Abierta, Alfonso González Hermosos; CEO rrebrand, Alejandro Castillo; el guionista y actor Damián Mollá y la directora del Colegio Internacional SEK, Maria Cruz Lagar.

Angel Luis Ramos, profesor y asesor en Educación en 3g Smart Group y moderador de la conversación, ha abierto el debate señalando que "la mejor aula que existe es la que se crea por y para la interacción de las personas, con la tecnología y el espacio como facilitador". En esto ha coincidido la directora del Colegio Internacional SEK: "el espacio ha sido la clave de la diferenciación y de la transformación en este colegio y todo ello, sustentado con una metodología, una tecnología, y un excelente equipo humano".

La transformación del espacio ha estado presente en todas las intervenciones, pero también la forma de conseguir impactar al alumno y conseguir su empatía y empoderamiento. En este sentido, Félix Lozano ha explicado un nuevo modelo educativo en el que "no hay profesores sino entrenadores que trabajan en un proceso de construcción cultural e innovación basado en el comportamiento humano y que trata de que los estudiantes se adelanten a lo que va a ocurrir, creando un nuevo conocimiento".

El tono divertido de la jornada lo puso Damián Mollá, más conocido como la hormiga "Barrancas" en el programa televisivo El Hormiguero, quien quiso presentar una forma diferente de aprender idiomas. Por su parte, el profesor Javier Caboblanco, quién ha saltado a la fama por su fórmula de enseñanza a través de la papiroflexia con la que ha conseguido enganchar a 200 colegios, alumnos y padres de Castilla La Mancha en el hábito de la lectura: "busco formas divertidas de educar a mis alumnos".

Asimismo, Alfonso González ha destacado que "los docentes están realizando una excelente tarea, cambiando la forma de enseñar, son ellos los que están haciendo la política educativa de nuestro país, desde abajo hacia arriba". El cierre a la primera conversación lo ha puesto Alejando Castillo haciendo hincapié en que "actualmente existe una fractura entre los alumnos, la comunidad académica y la Administración. Es necesario una co-creación entre las tres, que gire en torno al aprendizaje de los alumnos, como lo realmente importante".

La visión del líder en la transformación en positivo

El panel de líderes ha contado con la participación de Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria; José Ramos, CEO de la Universidad Internacional de Valencia; José María de Moya, director general de Grupo Siena; Darío Assante, director general del Instituto Europeo de Diseño; Iris Núñez, vicerrectora de Innovación de la Universidad Alfonso X el Sabio; Miguel Arrufat, director de la Universidad Internacional de la Rioja; Sheila Romera, directora de Innovación Educativa y Rafael García Gallardo, fundador de Madrid School of Marketing.

La necesidad de la transformación en el sector educativo desde el alumno y la alineación de todos los usuarios para este mismo fin, han sido los principales temas debatidos. También se ha destacado el mundo académico y la gestión como partes necesarias, que son a su vez administradores y formadores. Los especialistas han puesto de relieve la figura del profesor como facilitador y la necesidad de que el sector cambie para ajustarse a la realidad.

Entre las principales conclusiones de la jornada destaca la necesidad de transformación en el sector educativo con una alineación de todos los usuarios para llegar a este fin. La transformación está en los objetivos, los espacios y la comunicación y siempre debe tener a las personas en el centro del cambio. Existir es sinónimo de cambio, para los profesionales asistentes a esta smart conversation, si el sector no cambia, la brecha entre el alumno y la realidad del sector será inevitable. El mundo académico y el mundo de la gestión y de la empresa, son partes necesarias que tienen que interiorizar que son administradores y formadores al mismo tiempo.

Carlos Aguirre, director de 3g Smart Group cerraba la jornada, explicando que el espacio es la gran excusa de la transformación del sector, y que el reto de la Education Design Conference ha sido generar el debate y la participación de los asistentes, influir, crear una inquietud y cultura hacia la importancia de situar a las personas en el centro de esta transformación. Antes de finalizar los asistentes pudieron ver cómo será el aula del futuro elaborada junto a Microsoft y las opiniones depositadas durante toda la jornada.

