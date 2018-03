Profesionales del diseño confirman el talento y el saber hacer español en el campo del diseño digital

El pasado jueves 15 de marzo tuvo lugar la primera edición de "In2DigitalDesign", una cita organizada por la Fundación U-tad para analizar y debatir acerca de la importancia actual del diseño digital, tanto a nivel personal como empresarial, donde algunos de los mejores talentos del sector compartieron con los asistentes las claves para triunfar en el mundo actual del diseño digital, sector que genera una gran demanda de nuevos profesionales cualificados.

Los ponentes contaron su experiencia personal y profesional a los allí presentes, explicaron el rol que cada uno de ellos desempeña en sus respectivas empresas o estudios propios y animaron a los asistentes a nunca dejar de aprender y de apasionarse por su trabajo.

Según el último estudio elaborado por la "Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi)", en España el diseño se percibe mayoritariamente como una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas, el 62,5% de los encuestados opina que el diseño mejora la imagen corporativa y para el 71,8% el crecimiento en las ventas de las empresas se debe a la incidencia del diseño. El diseño es una disciplina que aúna arte, ciencia, tecnología y estrategia empresarial.

Vanessa Ruiz, coordinadora del Grado Oficial en Diseño Digital en el Centro Universitario U-tad abrió la jornada haciendo hincapié en lo realmente importante y necesario que es el diseño digital actualmente, hasta el punto de que todas las empresas, grandes y pequeñas, cada vez son más conscientes de que sin un buen diseño, están condenadas al fracaso.

Álex Herrera, Innovation and Creative Lead Iberia en Accenture Interactive durante su charla titulada "Liquid Design: el futuro del diseño digital" compartió con los allí presentes su experiencia profesional. Recalcó que "muchas veces, los diseñadores olvidamos que somos parte de la creación, de la co-creación, que tenemos que entender el negocio y su necesidad. Podemos ser el eslabón de la cadena o el motor que la empuja, capaz de transformar una compañía. Hay que pegar ese salto, salir de la zona de confort". Añadió que "no es suficiente con ser un buen diseñador, también hay saber adaptarse a la empresa, hablar con sus máximos responsables, trabajar en los proyectos que transforman las compañías porque vamos a trabajar en productos que aún no existen". E hizo especial hincapié en que "es necesario mirar a la mesa de al lado y aprender a trabajar con otros perfiles profesionales en proyectos multidisciplinares", filosofía que llevamos a cabo con los alumnos del Grado en Diseño Digital que impartimos en U-tad.

Para Luis María García, supervisor de Arte Digital en la agencia Isobar en su charla titulada "10 consejos para construir una buena dirección de arte", explicó que"la dirección de arte digital implica aplicar los conocimientos de imagen y códigos visuales para comunicar un mensaje publicitario bajo los siete pilares de una dirección de arte que son: semiótica, narración gráfica, forma y color, percepción, concept board, ambientación y fotografía". Asimismo, informó a los estudiantes allí presentes de que "el 80% del trabajo de un director de arte es pensar y el 20% restante es ejecutar, siendo el trabajo más importante el de ver, observar, mirar, etc".

Además, algunos de los consejos que ofreció a los asistentes fueron: Menos es más; Infórmate. 80% estudiando 20% diseñando; Inspírate. Conoce qué se ha hecho antes para saber qué funciona; Olvídate de tu marca personal y tu ego. Adáptate a la marca; Limita las fuentes tipográficas y mantén tu sentido del humor.

Por su parte Hugo Sierra, Product Design Lead de la app móvil de BBVA, compartió con los asistentes cómo en el BBVA "se ha conseguido traer el diseño al centro del negocio, entendiendo por diseño la creación de oportunidades". En el caso concreto de esta app, Sierra afirmó que "el diseñador del producto vela por el producto definiendo qué va a ocurrir a corto, medio y a largo plazo con dicho producto". Esto pone de manifiesto como un negocio tradicional como puede ser el bancario, está apostando e invirtiendo de forma firme por el diseño para mejorar su marca y sus beneficios.

Durante la posterior mesa redonda los tres representantes anteriores remarcaron la importancia de "ser siempre uno mismo, de nunca mentir acerca de los trabajos o proyectos realizados y de hacerse con un portfolio, que, aunque al principio sea reducido, tenga la suficiente calidad como para ser presentado en las entrevistas de trabajo. Esa es la mejor forma de mostrar lo que sabemos hacer y de qué manera lo hacemos". A su vez se debatió sobre la importancia de la incorporación de la tecnología en el diseño, de la adaptación a los nuevos medios y canales surgidos en la actualidad y la visión del futuro y presente del Diseño español.

Tras las sesiones de la mañana, por la tarde profesionales del sector ofrecieron consejos profesionales a los actuales y futuros alumnos de Diseño Digital a través de pequeñas charlas de treinta minutos, de carácter fundamentalmente práctico. Mar Martitegui, diseñadora e ilustradora en su ponencia "La creatividad y cómo crearse a uno mismo" explicó que "a veces los proyectos requieren ser valiente, tener paciencia, olvidar lo establecido, conocer nuestros puntos fuertes, no dejar pasar las oportunidades, dibujar/trabajar todo el rato, nutrir nuestro propio mundo creativo y tener referencias sin despreciar nuestro talento". Mar Martitegui abandonó las empresas de moda en las que trabajaba para montar su propio estudio, hecho del que no se arrepiente.

A continuación, Sergio Feo, director de Experiencia de Cliente en el sector de la banca on-line ofreció una serie de consejos y recomendaciones acerca de cómo un diseñador debe actuar con sus clientes en la charla titulada "Manual de supervivencia para tratar con tus clientes". En ella destacó que "hay que buscar un equilibrio entre los clientes que tengamos (startups vs empresas consolidadas) y sobre todo valorar el tiempo que va a requerir de nuestros servicios ese cliente ya que, si nos sentimos mal pagados, al final ese resultado no va a ser el más satisfactorio para ambas partes. Es importante desde el inicio no aceptar propuestas deshonestas ya que el posicionamiento que fijemos con un cliente va a ser el que marque el resto de nuestros trabajos".

Gabriel Corchero, director de ?Gabriel Corchero Studio, durante su charla "Estudios de diseño: motivo de supervivencia" hizo un recorrido por la reconversión que ha sufrido su empresa desde su nacimiento hace más de 30 años. Corchero destacó que "una de las características que debe reunir un diseñador es la pasión, pasión por lo que hace y pasión por seguir siempre aprendiendo" y añadió que "dentro del diseño hay que intentar diferenciarse, no existiendo la competencia porque este es un trabajo creativo y cada uno tiene su propia creatividad".

Por su parte, Guillermo Casado, artista multimedia especializado en medios interactivos y profesor en el Grado en Diseño Digital de U-tad mostró diferentes trabajos realizados en instalaciones creativas. Guillermo explicó que él "diseña con nuevos medios, practicando una filosofía "maker" utilizando hardware y software abierto, que te da la posibilidad de expandirlo, donde la unión de arte, ciencia, tecnología, innovación y experimentación son fundamentales".

Sergio Jiménez, ilustrador freelance especializado en ilustración y lettering y profesor en el Grado en Diseño Digital de U-tad en su charla "Últimos apuntes" explicó a los asistentes cómo deben construir su portfolio, "donde tanto el continente como el contenido dice también mucho de nosotros. Lo primero sería presentarnos a través de una pequeña biografía, decir lo que nos gustaría hacer, mostrar qué trabajos hemos hecho previamente, los cinco mejores trabajos, y para quién. Por supuesto, no podemos olvidarnos de indicar claramente de qué forma pueden contactar con nosotros. Hay que tomarse el portfolio como los "últimos apuntes" de la carrera, no como el primer curro".

Como colofón, Luis B Hernández, freelance en el campo del diseño editorial, la tipografía y la creación visual de marcas y director de arte de la revista YOROKOBU en su ponencia titulada "Autoencargo: cómo sacarle partido profesional a las inquietudes personales' mostró su forma de trabajar con los ilustradores en un medio como "Yorokobu" a la hora de hacer un artículo. Destacó especialmente que "lo primero es definir el espacio que va a ocupar el texto del tema a tratar y ordenarlo en la página pensando en la estructura de cómo va a ir. Se le envía al ilustrador, que nos devuelve las ilustraciones, y nosotros las montamos. Es ya en esta fase cuando se deciden los colores, la tipografía, etc".

Durante el evento se realizaron más de veinte revisiones de portfolios, tanto de alumnos actuales de U-tad como de jóvenes interesados en trabajar en el sector del diseño digital.

A su vez los asistentes pudieron disfrutar de una zona de experiencias donde conocer de cerca aplicaciones como "Tilt Brush" que permite pintar en realidad virtual tridimensionalmente en un lienzo espacial de manera creativa e intuitiva, "HP Sprout" que escanea objetos en dos o tres dimensiones y se pueden visualizar al instante en la pantalla para poder trabajar con ellos digitalmente, "Cenizas" experiencia en realidad virtual desarrollada por alumnos de U-tad, para potenciar la empatía de los ciudadanos ante los niños refugiados de Siria por los efectos destructivos de la guerra y"Leap Motion" dispositivo de control gestual con el que podremos realizar diseños generativos con el simple movimiento de nuestras manos.

U-tad imparte un Grado Oficial en "Diseño Digital" el cual cuenta con una empleabilidad del 95%. El cien por cien de los alumnos que están trabajando lo hacen en una empresa del sector digital y un 25% trabaja en la empresa en la que realizó las prácticas profesionales durante la carrera.

In2Digital Design es una iniciativa de la Fundación U-tad y es una actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

