Ayuda en Acción, la ONG con un objetivo claro: luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza

África Subsahariana, India o Nepal son algunas de las zonas más críticas.

Ayuda en Acción es una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Nació en 1981 y en la actualidad actúan en 19 países. Se encargan de promover la solidaridad de las personas con el fin de aspirar a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Desde esta ONG, se llevó a cabo el programa "Aquí también", que, a su vez, abarca el proyecto "Mujeres en Acción". Son mujeres en situación de desempleo o con empleos precarios, circunstancia que afecta directamente a la infancia. Alberto Casado, Director de Comunicación y Campañas e Inma Martín, Coordinadora del programa "Aquí también", explican en qué consiste su trabajo.

Desde Ayuda en Acción, ¿qué os distingue de otras ONG?

Si tuviéramos que elegir un par de características para definirnos, creo que mencionaría dos: Una es el protagonismo de las personas en sus propios proyectos de vida digna. Acompañamos a estas personas que buscan generar cambios en su vida y en su entorno, ellas definen lo que quieren conseguir, cuáles son sus necesidades, sus proyectos. La segunda característica sería que trabajamos a largo plazo. No podríamos conseguir lo anterior en un par de años. Mantenemos el trabajo en comunidades hasta 15 años para asegurarnos que cuando nos marchamos, las comunidades están más preparadas para seguir su desarrollo.

¿Cuál es vuestro principal objetivo?

Impulsar que la infancia, sus familias y las comunidades que más sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollan sus capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible.

La pobreza y la infancia son dos pilares fundamentales en vuestro proyecto, ¿de qué forma lo tratáis?

La primera acción que hacemos cuando trabajamos con infancia es establecer un ámbito de protección; salud, educación, seguridad. Después de esta fase pasamos a desarrollar otros ámbitos, como puede ser el ocio o la participación. Para poder trabajar con las comunidades, los adultos deben de ver que las necesidades básicas de la infancia están cubiertas o que son una de nuestras prioridades, solo así podemos diseñar conjuntamente con los adultos los proyectos que ellos quieren para sus comunidades y fortalecer sus capacidades para que sean ellos los que los llevan a cabo.

¿En qué países notáis que vuestra ayuda es muy necesaria?

Cada vez es más difícil hablar de países. Nuestra experiencia nos dice que, en prácticamente casi todos los países, hay población que no accede a derechos básicos y que esta exclusión genera desigualdad. Desde luego en términos absolutos los países de África Subsahariana o algunas partes de Asia, como India o Nepal tienen un mayor número de población que vive en la pobreza, pero hay comunidades olvidadas en todos los continentes y países. América latina es el continente de mayor desigualdad, donde se pueden encontrar las mayores fortunas y zonas con los mismos (o peores) índices que en África o Asia.

¿Ha habido algún caso concreto de algún país en el que tras vuestra aportación, se han notado las mejoras?

Pues afortunadamente en casi todos nuestros proyectos se nota el trabajo de años. Por ejemplo, llevamos poco tiempo, apenas 3 años, apoyando el trabajo de una organización Nepalí que lucha contra la trata infantil. En este tiempo ya hemos visto mejoras específicas en su trabajo; han mejorado la formación de su personal, han ampliado su ámbito de actuación en el país y, anualmente, consiguen que alrededor de 13.000 jóvenes no caigan en las redes de los y las traficantes.

¿Qué importancia le dais a la educación y de qué forma la tratáis?

La educación es la única herramienta que tenemos para movernos de manera independiente y autónoma por el mundo. Todos nuestros proyectos tienen este componente y enfocado a distintos colectivos, desde los 0 a 3 años a los adultos. La calidad de la educación es otra de nuestras "manías". No nos vale cualquier educación, perseguimos una educación que sea relevante para la vida de las personas y adecuada a su contexto.

¿En qué se basan los proyectos educativos que establecéis en otros países?

Como comentábamos anteriormente, trabajamos en prácticamente todos los colectivos; la infancia y en especial a las niñas, los jóvenes de cara a que sigan estudiando el mayor tiempo o al empleo, la educación y capacitación de los adultos en ámbitos de generación de renta. Pero también trabajamos mucho en la formación de profesorado. Otra de las características es que siempre trabajamos de la mano de los gobiernos. No se puede intervenir en este ámbito si no es en alianza con los Gobiernos nacionales complementando sus planes educativos. Queremos que nuestros proyectos sean sostenibles y si no se incluyen en los planes educativos nunca lo serán.

Centrándonos en España, habéis desarrollado el programa "Aquí también", ¿de qué trata?

Aquí también es nuestro programa de intervención socioeducativa con infancia, adolescencia y sus familias en España. Trabajamos en 11 comunidades autónomas, a través de la colaboración con más de 80 centros educativos que cuenta con alumnado en situación de pobreza y exclusión social. Así apoyamos en diversas líneas de intervención:

- Inclusión educativa(becas de material, extraescolares, o excursiones);

- Condiciones de vida saludable (becas de alimentación, talleres sobre hábitos saludable y campañas de salud)

- Innovación educativa (en tecnología y en expresión artística)

- Trabajo con familias (formación para el empleo): precisamente en esta línea se incluye el proyecto Mujeres en Acción.

- Creación de redes (voluntariado, escuelas de madres y padres)

Todas estas actividades contribuyen a nuestro objetivo principal: luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza. Queremos evitar que las situaciones de pobreza y desigualdad se hereden y que la infancia y adolescencia que sufre su impacto no sea igualmente vulnerable en la etapa adulta

¿Cuál es el objetivo de los talleres que lleváis a cabo?

En concreto, los talleres dirigidos a madres del proyecto Mujeres en Acción persiguen la mejora de la empleabilidad de las madres en situación de desempleo o con empleo precario de los colegios en los que el programa Aquí también interviene.

Y específicamente busca:

- La mejora de las habilidades sociales, la autoestima y la autoconfianza, a través de generar grupos de apoyo mutuo entre las participantes.

- Formar en conocimientos específicos como monitora de comedor y las prácticas laborales.

- Apoyar iniciativas de emprendimiento colaborativo.

- Formar sobre el uso de internet como instrumento de búsqueda de empleo.

¿Cómo está funcionando vuestra labor en España?

Desde el inicio del programa en 2013 hemos atendido a más de 21.000 personas, la mayoría menores de edad. Hemos consolidado nuestro trabajo, y pasado de cubrir situaciones de emergencia social a propuesta de innovación educativa. También hemos consolidado nuestro trabajo con familias , y hemos creado redes con otros agentes relevantes en los territorios dónde intervenimos, como la administración pública u otras organizaciones del tercer sector social.

Toda esta labor sería imposible sin contar con el apoyo de nuestros socios y socias, así como de empresas colaboradoras, y administraciones públicas financiadoras.

¿Qué proyectos tenéis a largo plazo? (En España)

A largo plazo, como cualquier ONG, nos gustaría desaparecer. Que nuestra intervención deje de ser necesaria. Que no existiese un nivel tan alto de desigualdad, y que la infancia y adolescencia de nuestro país tuviera las mismas oportunidades. Hasta entonces, apostamos firmemente por nuestra línea de innovación educativa: queremos que estos proyectos creen conocimiento y se puedan replicar en toda España y en el resto de países en los que trabajamos. Por eso apostamos especialmente por la tecnología, pues es una herramienta realmente transformadora a nivel social.

