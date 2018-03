Varias organizaciones escenifican su marcha del Pacto Educativo en el Consejo Escolar "No contribuiremos a esta farsa"

Representantes de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), de los sindicatos FE-CCOO, FeSP UGT, STES y el Sindicato de Estudiantes se han levantado este martes 20 de marzo de la reunión del grupo de trabajo que redacta un informe para el Pacto Social y Político por la Educación en el Consejo Escolar del Estado y han afirmado que no quieren "contribuir a esta farsa".

Aunque la decisión la hicieron pública este lunes 19 de marzo, estas cinco organizaciones han explicado este martes a los medios los motivos que les han llevado a levantarse de la mesa de este órgano consultivo que trabaja en el documento de propuestas encargado por el ministerio el pasado mes de diciembre. Esta era la sexta vez que se reunía la Comisión permanente.

"No vamos a consentir que se busque en el Consejo Escolar una justificación de una negociación que no ha existido desde el principio con la comunidad educativa", ha afirmado la responsable del Sector de Educación de FeSP UGT, Maribel Loranca, que ha subrayado que el Consejo Escolar "no es el foro para negociar nada", ni siquiera la parte social del Pacto educativo.

La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha afirmado que se niegan a que Gobierno les utilice "como excusa" para un acuerdo que "está muerto" y que, a su juicio, sólo sirve para "continuar con la LOMCE".

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha afirmado que no quieren dar "legitimidad" a un pacto del que se han marchado todas las fuerzas políticas de la oposición en el Congreso de los Diputados, salvo Ciudadanos y ha advertido de que no han estado "en las calles" los cinco últimos años, "tiñéndolas de verde", para "seguir con políticas franquistas". "La educación pública no se vende", ha aseverado.

PUBLICIDAD