Tomás Fuertes, investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia

Reconocimiento a su labor en el ámbito económico y en la industria agroalimentaria

La universidad reconoce la apuesta del empresario murciano por el sector agroalimentario, la investigación y la creación de empleo.

Tomás Fuertes, presidente de Grupo Fuertes, ha sido investido esta mañana doctor honoris causa por la Universidad de Murcia (el número 56 por la UMU), en una ceremonia presidida por el rector José Orihuela, en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa.

El nombramiento de Tomás Fuertes fue aprobado por el Claustro Universitario el pasado 14 de diciembre de 2017 y fundamentado en "su apuesta permanente por el sector agroalimentario de la Región de Murcia, su conexión con la universidad en materia de I+D+i, mecenazgo y empleabilidad". Es la primera vez en la historia de la institución que se produce un nombramiento doctor honoris causa, a propuesta simultánea de dos facultades, la de Economía y Empresa y la de Veterinaria.

Este reconocimiento a su labor en el ámbito económico y, especialmente, en la industria agroalimentaria, se suma a otras distinciones destacadas con las que cuenta el empresario, como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2011), la Medalla de Oro de la Región de Murcia (2013), la Medalla al Mérito en el Comercio (2013), Hijo Predilecto de Alhama de Murcia (2015), o el Premio a la Trayectoria Empresarial por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (2017).

En su discurso de aceptación, bajo el título 'Descubre tus cualidades positivas y aplícalas', Tomás Fuertes subrayó la importancia de "explotar los valores que todos llevamos dentro", para lo que es necesario "ponerse a prueba, tener ilusión y espíritu de sacrificio". A su juicio, "ese es el verdadero triunfo" y el único consejo que dio a los más de 500 asistentes que acudieron al acto de investidura.

En este sentido, recordó el esfuerzo que han hecho por mantener intactos los principios y valores con los que empezaron: excelencia, humildad, integridad y honestidad. "Es la mejor herencia que nos dejó mi padre Antonio Fuertes, el fundador de ELPOZO ALIMENTACIÓN".

Para Tomás Fuertes, la vida es "una interpretación constante", y no hace falta ser un "fenómeno" para triunfar. Basta con tener "espíritu constructivo, coraje, amor propio, vergüenza y dignidad". Valores que "no son para tenerlos las 24 horas al día, pero sí para sacarlos cuando corresponda".

Apadrinado por los profesores Gaspar Ros y Juan Monreal, el empresario destacó también la importancia del sentido común. Con independencia de la edad, dijo, "nunca debes cambiar lo que has hecho por lo que harás", porque el "pasado no nos pertenece, lo que nos pertenece es el futuro y lo que vamos a hacer".

Acompañado por sus dos hermanos, Juana y José Fuertes, el nuevo doctor honoris causa recordó que el proyecto empresarial de Grupo Fuertes es la unión de muchas personas que han creído en él y el resultado de "haber querido, haber sabido y haber tenido los medios para poner en marcha nuevas iniciativas".

Asimismo, Fuertes recordó al finalizar su discurso que aún queda "mucho por gestionar, lo que sin duda es una tarea maravillosa, a cada uno en el lugar preciso que haya escogido, pero estoy convencido de que el futuro, que está al alcance de la mano, será nuestro, será de todos. Ya sabéis todos que la carrera empieza cunad se termina, y os animo a continuar por la senda que hayáis decidido con vocación, sinceridad y honestidad. Siempre he defendido que dejar de soñar es empezar a envejecer. Por eso os invito a seguir soñando hasta el último instante, porque cada minuto es un trozo de vida. Y el arte de vivir es el arte de enlazar ilusiones".

Grupo Fuertes, un proyecto apasionante

Grupo Fuertes es un referente internacional del gran consumo gracias a un potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y futuro. La reinversión, el trabajo, la honestidad y la perseverancia son cuatro parámetros que conforman el ADN del holding.

Entre la veintena de empresas que componen Grupo Fuertes destacan ELPOZO ALIMENTACIÓN o Procavi, por su liderazgo en sus respectivos sectores. Con más de 6.700 empleados directos, 50.000 indirectos y una facturación que supera los 1.500 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible.

Tomás Fuertes aplica la filosofía que ha marcado su vida y que se resume en que "hay que tener vocación e ilusión por las cosas bien hechas". Defiende que "la vida es un negocio, una gestión que es necesario realizar y con la que hay conseguir un saldo positivo" y aboga por que las personas deben tener espíritu de superación para alcanzar la excelencia. Él ha tenido la gran fortuna de encontrar su vocación, es por eso que con frecuencia indica que "nunca he trabajado, sino que me he divertido cada día de mi vida. La motivación es fundamental, y si no la encuentras, tienes que seguir buscándola".

Relaciones con la UMU

Grupo Fuertes colabora con muchas universidades pero tiene una especial relación en materia de I+D+i con la Universidad de Murcia, en particular con la Facultad de Veterinaria, con la que trabaja en cuatro ámbitos de actividades.

En el ámbito docente, organiza visitas formativas y apoya en las prácticas extracurriculares esenciales para la formación integral de los estudiantes.

En el ámbito investigador y de la transferencia tecnológica, colabora en convocatorias públicas y privadas con diversos contratos de investigación. Fruto de estas colaboraciones son la mejora de su producción, la elaboración de manuales, libros y trabajos científicos, o el desarrollo de nuevas áreas de trabajo en la organización .

En el ámbito del mecenazgo, dota y acondiciona diversos espacios de la granja docente veterinaria, así como la futura creación de una cátedra de investigación en la UMU que abordará aspectos integrados de la obtención y elaboración de la carne y productos cárnicos.

En el ámbito empresarial, gestiona la unidad ganadera de porcino con su sistema integrado por más de 200 madres y el empleo de egresados de la facultad de Veterinaria de la UMU.

La ceremonia ha tenido un contratiempo en el momento que Tomás Fuertes iniciaba su discurso. Una decena de estudiantes han interrumpido el acto de investidura para repartir pasquines a los asistentes en los que se leía "Ni explotación animal, ni explotación laboral. Fuera empresas de la Universidad". Inmediatamente, los alumnos han sido expulsados y el auditorio ha ovacionado a Tomás Fuertes durante más de cinco minutos.

PUBLICIDAD