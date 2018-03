Los profesores de Religión piden a la Mesa del Pacto Educativo la consideración curricular de la asignatura

De forma que este deba acceder por oposición al igual que el resto.

El colectivo de profesores de religión ha presentado este lunes 19 de marzo en la Subcomisión parlamentaria sobre el Pacto Educativo una propuesta para que el Pacto de Estado por la Educación incluya en el currículum escolar la enseñanza de la religión y para que cambie el estatus del profesor de religión de forma que este deba acceder por oposición al igual que ocurre con el resto de asignaturas.

La coordinadora de la plataforma de profesores de religión a nivel nacional y presidenta de la plataforma de Madrid, Amelia Álvarez, ha indicado a Europa Press que el colectivo ha entregado este lunes el documento firmado a la presidenta de la Subcomisión, Teófila Martínez, y esperan que sea tenido en cuenta para que los alumnos puedan seguir recibiendo "una competencia espiritual" en los colegios públicos.

"Queremos resolver un conflicto que están justificando tanto los distintos partidos como los gobiernos, un conflicto que no quieren solucionar. Hay mucha manipulación política con respecto a que el problema de la religión sea un problema de alta instancia política. No, el problema es educativo", ha precisado Álvarez, al tiempo que ha precisado que su reivindicación no es solo para la religión católica sino también para el resto de religiones que tienen firmados Acuerdos con el Estado.

El documento, firmado por todas las plataformas autonómicas en defensa de la enseñanza de las religiones en la escuela apuesta por "la presencia de esta formación en el sistema educativo como una asignatura necesaria para la formación integral de los alumnos y alumnas".

En todo caso, están abiertos a diversas fórmulas curriculares para garantizar las exigencias propias de la escuela de ofrecer una formación "capaz de desarrollar la personalidad de los estudiantes de manera integral".

Además, reclaman la plena estabilidad laboral de los profesores de esta materia que superan los 10.000 en centros públicos. En este momento, su consideración es de personal laboral indefinido, desde la LOE de 2006, pero el colectivo pide una consideración de funcionarios estableciendo un nuevo sistema de acceso a la profesión por oposición, como para el resto de asignaturas.

Los profesores de Religión -que firmaron el documento el pasado sábado- señalan que, en el caso de que la Subcomisión para el Pacto Educativo no siga con sus trabajos tras el reciente abandono de algunos grupos parlamentarios, mantendrán su propuesta para la próxima reforma educativa.

Los profesores de Religión consideran necesario "reactivar una movilización social, sindical y política para reivindicar la consideración de la enseñanza de la religión como parte de la mejor escuela de todos, especialmente de la escuela pública".

