UIC Barcelona albergará el "Center for Studies of Sleep Medicine AdSalutem Institute-UIC"

Con el objetivo de desarrollar programas de formación e investigación.

El Campus Salud Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogerá el nuevo Center for Studies of Sleep Medicine AdSalutem Institute-UIC. Este centro promovido por UIC Barcelona y AdSalutem Institute – Sleep Medicine, es una iniciativa que nace con el objetivo de impulsar el conocimiento y la formación especializada en la Medicina del sueño.

Aunque dormir es un fenómeno fisiológico y conductual universal, todavía no se conocen del todo su función y finalidad. No obstante, cada vez más estudios demuestran el papel determinante del sueño para mantener un buen estado de salud y de calidad de vida. En la sociedad actual, que se rige por un ritmo de vida acelerado y estresante, no existe una percepción social sobre lo fundamental que es mantener un sueño de calidad.

El Center for Studies of Sleep Medicine AdSalutem Institute-UIC cuenta con numerosos expertos en el ámbito de la Medicina del sueño que llevarán a cabo distintos proyectos de investigación y programas de formación con el objetivo de incrementar el conocimiento existente en este campo en todos sus ámbitos. Desde UIC Barcelona ya se ha iniciado en este curso 2017-2018, una asignatura optativa de Medicina del sueño en el temario del Grado en Medicina, que proporciona al alumno los conocimientos para reconocer los hábitos de sueño de la población e identificar su impacto en el estado de salud, así como la capacidad de planificar el proceso diagnóstico y terapéutico a aplicar, frente a los diferentes trastornos del sueño.

En la firma del convenio han estado presentes el Dr. Xavier Gil, rector de UIC Barcelona y el Dr. Antoni Esteve, en representación de AdSalutem Institute – Sleep Medicine.

