¿Qué dificultades se encuentran los alumnos inmigrantes en las aulas?

Muchos son los condicionantes que dificultan su proceso de adaptación.

Durante muchos años, la presencia de alumnos inmigrantes en las aulas ha sido más un hecho anecdótico que algo que ocurría con normalidad. No obstante, en la actualidad la diversidad cultural adquiere una nueva dimensión como consecuencia de los movimientos migratorios. Además, uno de los debates principales se produjo sobre el éxito o el fracaso de dichos estudiantes.

El papel de las sociedades que acogen a estos jóvenes es fundamental a la hora de mantener la cohesión social. Por ello, la educación puede ayudar a los inmigrantes a adquirir habilidades y contribuir a la economía del país de acogida, así como a poder relacionarse con los ciudadanos locales. La capacidad de los estudiantes con antecedentes inmigratorios debe superar situaciones difíciles que quedarán medidas por su sentido de pertenencia en la escuela, su satisfacción con la vida, o por el nivel de motivación.

Según el estudio "The Resilience of Students with an Immigrant Background", el 41% de los estudiantes de primera generación indicaron un débil sentido de pertenencia en comparación con el 33% de los estudiantes sin antecedentes inmigratorios. Además, el 31% de esta primera generación posee una baja satisfacción con la vida, mientras que el 28% del resto del estudiantado no pasa por esta situación. La ansiedad relacionada con el trabajo escolar también supone un punto importante en este estudio, y es que el 67% de los estudiantes inmigrantes afirma tenerla frente al 61% que no.

El bajo rendimiento académico está presente en estudiantes con antecedentes de inmigración de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Japón, Luxemburgo, Eslovenia, Suecia y Suiza, según este estudio. El informe muestra a España como uno de los países en los que dichos estudiantes no sienten un fuerte sentido de pertenencia a la escuela y tampoco se muestran del todo satisfechos con sus vidas.

Además, este estudio añade como barreras que los estudiantes puedan tener, las desventajas socio-económicas y el idioma. De esta forma, los sistemas educativos, las escuelas y los docentes pueden jugar un papel importante para ayudar a estos jóvenes integrándose en sus comunidades, superando la adversidad e introduciendo el lenguaje desde el principio.

Los flujos migratorios están en continuo cambio y los análisis de PISA revelan que en 2015 casi uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en países de la OCDE y de la UE nació en el extranjero o tenía al menos un padre nacido en el extranjero, según el informe anterior.

La presencia en las aulas de alumnos que pertenecen a otros países ya es una realidad que debe ser considerada como algo significativo por parte de las autoridades y de toda la comunidad educativa. La interculturalidad es una realidad actual que tiene que estar unida a los procesos educativos y debe dejar de ocupar un lugar marginal en las escuelas.

En la actualidad, todos los indicadores socio-políticos y demográficos indican que en los próximos años millones de personas, países y culturas no europeas se establecerán en busca de una oportunidad que no existe en sus lugares de origen. Según el informe "La presencia de alumnos inmigrantes en las aulas: un reto educativo", son muchos los condicionantes o necesidades que presenta el alumnado inmigrante, pero sin duda, cabe destacar las siguientes: un patrón cultural distinto unido al aspecto religioso, la lengua materna, y las condiciones socioculturales y económicas, son aspectos que dificultan el proceso de adaptación de este alumnado.

