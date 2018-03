Ecoembes y la Asociación de Colegios Privados e Independientes se unen para promover la educación ambiental

El objetivo es impulsar la educación ambiental a través de prácticas.

Ecoembes, la organización medioambiental que promueve la economía circular a través del reciclaje de envases y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, han firmado un convenio de colaboración para favorecer la educación ambiental en sus centros. El objetivo de este acuerdo es promover la educación ambiental en la comunidad escolar a través de prácticas que favorezcan la reducción, reutilización y el reciclaje de envases.

Así, Ecoembes facilitará a todos los centros pertenecientes a CICAE la participación en los proyectos que impulsa desde el área de educación para transmitir valores ambientales a todos sus alumnos. Asimismo, les proporcionará los recursos didácticos necesarios para que los propios centros puedan trabajar los contenidos esenciales y poner en marcha actividades de concienciación medioambiental

Por otro lado, se realizarán acciones específicas con el objetivo de poner en valor la labor que realizan los docentes, piedra angular en la transmisión de valores relacionados con el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, CICAE promoverá la implantación de la recogida selectiva en sus centros asociados y favorecerá la participación de los mismos en los diferentes proyectos y actividades que lleven a cabo ambas entidades.

CICAE, con la Red de Colegios EducaEnEco

Por el momento, siete centros de la Comunidad de Madrid y uno en Gran Canaria pertenecientes a CICAE forman parte de la Red de Colegios EducaEnEco. Este programa, que nació en 2016, tiene como objetivo que el reciclaje esté presente en el día a día de los colegios españoles.

Para ello, Ecoembes trabaja en la concienciación e involucración de toda la comunidad educativa, no sólo de los alumnos y docentes. Esto incluye, por tanto, al personal no docente de los centros (cocineros, conserjes, personal de limpieza, etc.) que, mediante una actitud más responsable con respecto a la gestión de los residuos, pueden contribuir a construir colegios más sostenibles cada día.

"Esta alianza nos acerca un poco más a la misión de Ecoembes de ser agente de cambio en la inclusión de la educación ambiental en el currículum escolar. Debemos trabajar para generar actitudes que contribuyan a crear una sociedad más responsable con nuestro entorno y un buen comienzo es acercar el reciclaje al día a día de las aulas", ha señalado Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes.

Por su parte, Elena Cid, directora general de CICAE, ha afirmado que "el acuerdo significa dar un paso más hacia el desarrollo sostenible y el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente desde la educación. La enseñanza es un pilar básico para que las nuevas generaciones se sensibilicen en torno a la necesidad de respetar y cuidar nuestro planeta. En CICAE creemos que es imprescindible que la educación ambiental esté presente en los colegios, pues tenemos la oportunidad de que los niños adquieran buenos hábitos desde la infancia".

