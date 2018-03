La Universidad de Salamanca impulsa la cooperación con las instituciones estadounidenses

Suscriben un acuerdo para favorecer las prácticas de los estudiantes del programa.

El programa de títulos propios "Global and International Studies" de la Universidad de Salamanca y la Fundación Consejo España-Estados Unidos han suscrito esta mañana un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambas instituciones y el desarrollo de las competencias profesionales de los alumnos de dichos estudios.

El convenio fue firmado por el rector, Ricardo Rivero, y el secretario general de la Fundación, Manuel María Lejarreta, durante un encuentro con los medios en el que también estuvieron presentes el vicerrector de Relaciones Internacionales, Efrem Yildiz, y la diplomática estadounidense Robin Lynn Raphel.

Mediante la firma de este acuerdo la organización norteamericana y el Estudio salmantino persiguen el fomento del diálogo entre las sociedades española y estadounidense, a través del intercambio académico y de la inserción laboral de los estudiantes. Para ello, se han diseñado una serie de acciones que incluyen la participación de un patrono de la Fundación en las sesiones inaugurales de los "Global and International Studies" o la organización de eventos en el marco de estos títulos propios, en los que intervengan especialistas de prestigio originarios de los Estados Unidos.

Asimismo, en el convenio se ha planteado la creación de un programa de prácticas en el que el programa en "Global Studies" ejercería de mediador entre los alumnos y las empresas que forman parte del Patronato de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, con la intención de facilitar la difusión de las ofertas laborales disponibles y la conexión entre las corporaciones y los estudiantes con perfiles laborales afines. Por último, se pretenden potenciar las relaciones bilaterales a partir de la visita a Salamanca de participantes en los programas de la Fundación, como los "jóvenes líderes norteamericanos" o los becarios seleccionados en las convocatorias de prácticas.

De forma paralela a la firma, y a modo de materialización de la misma, Robin L. Raphel impartió posteriormente en la Facultad de Geografía e Historia la conferencia "EE.UU. y Europa ante un nuevo escenario. El declive del orden liberal en la era Trump a debate", en la que participaron además el vicerrector Yildiz y el secretario Lejarreta, además de Fernando López-Alves y Francisco Rodríguez-Jiménez, director y profesor del "Global and International Studies", respectivamente. Raphel es una diplomática experta en relaciones internacionales que ha trabajado casi 40 años en distintos gabinetes estadounidenses, tales como los departamentos de Estado o Defensa y la Agencia para el Desarrollo Internacional, además de haber ostentado el cargo de embajadora de Estados Unidos en Túnez durante el gobierno Clinton.

La ponencia celebrada en Geografía e Historia tendrá su réplica el próximo lunes en el Espacio Bertelsmann de Madrid, donde participarán de nuevo Raphel y López-Alves, esta vez junto a Cristina Manzano, periodista del medio digital esglobal, y a Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas.

Global and International Studies

El programa de títulos propios "Global and International Studies" de la Universidad de Salamanca se compone de tres másteres de cuatro semestres cada uno, todos ellos impartidos en inglés: Science, Technology, and Innovation; Nationalism and Conflict Management, y Global Business and Negotiation. En ellos profesores de universidades e instituciones españolas, estadounidenses o canadienses, entre otras tantas, abordan las nuevas dinámicas globales a partir de un trato individual con cada estudiante y personalizado a su perfil e intereses.

El gran calado internacional de este programa, aparte del alto grado de especialización en el que se basan sus estudios, radica en que funciona también como un think thank. Es decir, ejerce de influencia sobre los partidos y las organizaciones oficiales estadounidenses a partir de las reflexiones vertidas por sus miembros en cuestiones como la cultura, la política o las estrategias en materia de Defensa o Economía.

Fundación Consejo España-Estados Unidos

La Fundación Consejo España-Estados Unidos, constituida en 1997, es una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid cuyo patronato reúne a representantes del mundo empresarial, la administración pública y las instituciones culturales y académicas. Esta organización surgió con el fin de impulsar la cooperación, mejorar la imagen y el reconocimiento entre ambos países, facilitar las relaciones entre sus gobiernos y ayudar en la relación con la comunidad norteamericana de origen hispano. En resumen, la Fundación pretende promover un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense gracias a sus programas y actividades.

PUBLICIDAD