Crece la ilusión de los maestros aspirantes al III Premio Escuela Infantil

En la gala hubo cuatro menciones, 15 premiados y un sinfín de protagonistas.

La revista profesional ESCUELA INFANTIL, del grupo editorial Siena SA, ha entregado el III Premio Escuela Infantil a experiencias educativas realizadas en el aula de 0-6. El acto tuvo lugar ayer, 15 de marzo, en el campus de la Universidad Camilo José Cela, situado en la calle Almagro, de Madrid, con el decano de la facultad de Educación y Salud, Miguel Ángel Pérez Nieto, como anfitrión.

Entre el centenar de propuestas presentadas, solo la mitad fueron convocadas como finalistas, a la espera del fallo definitivo que tuvo lugar durante la gala. Tras las intervención de Miguel Ángel Pérez Nieto, el periodista y colaborador de la revista Borja Beriain dio paso a José María de Moya, director de la revista y del Grupo Siena, quien dijo haber cambiado su opinión sobre la capacidad de la Educación Infantil para mejorar la Educación futura, tras ver los datos de PISA sobre la gran y evidente diferencia que había en los estudios posteriores entre niños que habían ido a clase en la etapa de Infantil y niños que no, datos que mostró para que todos pudieran comprobarlo.

Además de animar a los maestros a seguir participando con sus experiencias en la mejora de la Educación y en la propia revista, inauguró una cadena de selfies colgados con el hashtag #premioescuelainfantil para premiar también al mejor de todos al final de la gala, momento del que también fueron protagonistas los niños presentes.

Por su parte, los ganadores de cada categoría obtuvieron, además del diploma, obsequios que los colaboradores y los patrocinadores del Premio tuvieron la gentileza de regalar. Todos se mostraron agradecidos a la revista ESCUELA INFANTIL, por hacer visible su esfuerzo y poner en valor el trabajo de todo un equipo de profesionales, familias y niños.

Además de las experiencias premiadas, se hicieron varias menciones a proyectos por su repercusión en el ámbito creativo, social y emocional de la infancia, entregadas por la coordinadora de la revista, Laura Gómez Lama, quien también tuvo palabras de agradecimiento y de cariño hacia los maestros: "He seguido de cerca vuestro interés y esfuerzo. También, he leído todos y cada uno de vuestros trabajos, y no puedo dejar de felicitaros con cierto orgullo, porque quiero pensar que este premio os sirve para motivaros aún más, para hacer un poco más redondos los proyectos que ya hacíais, con el nuevo fin de hacerlos visibles y compartirlos, para poder avanzar todos juntos".

Este año, la novedad ha venido de la mano de dos categorías: Proyectos Solidarios y Pensamiento Matemático. En la primera, se solicitaban proyectos que trataran de fomentar el espíritu de ayuda y la idea de que hacer algo por alguien conlleva una repercusión en el aprendizaje y crecimiento personal de quien pretende ayudar a otro. En la segunda, Pensamiento Matemático, se pedían experiencias orientadas trabajar las habilidades analíticas, de comparación y abstracción necesarias para operar y desarrollar la base del razonamiento lógico y los conceptos espaciales y matemáticos.

Además de estas, repetían, aunque con matices, las siguientes categorías: Desarrollo Psicomotriz y Hábitos Saludables (con experiencias dirigidas a progresar en habilidades motrices, contemplando el cuerpo como una vía de crecimiento que debe cuidarse a base de rutinas); Lenguaje, Comunicación y Emociones (con proyectos sobre el lenguaje como eje para el desarrollo del niño como ser social, que necesita comunicar lo que siente), y Extraescolares, con actividades planificadas por AMPAs, empresas privadas o personal del centro fuera del horario escolar o del aula).

Cada una de estas cinco categorías, dio tres premios en función del ciclo al que correspondan las experiencias (primer o segundo ciclo), así como el correspondiente al apartado de Necesidades Educativas Especiales.

En su selección, se ha valorado la originalidad de los proyectos; las actividades realizadas y las estrategias educativas utilizadas; la creatividad en el uso de recursos; la adaptación de metodologías a las características de los centros y el alumnado, así como el grado de participación de las familias implicadas directamente en la experiencia, entre otros aspectos.

Finalmente, la clausura corrió a cargo del presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel, quien se mostró encantado de volver a clausurar un evento del que destacó el cariño y la emoción tanto en el trabajo de los organizadores y como en el de los candidatos, animando a los maestros a llevar sus propuestas a la Administración, que, según dijo, quería estar pendiente de ellos.

