Estudiantado del Grado en Estudios Ingleses de la UJI hace una traducción del «Pregó» al inglés

La traducción de un texto no estaría totalmente completa si no se valora su contexto histórico.

Estudiantado de segundo curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I ha realizado una traducción del poema Pregó de Bernat Artola como trabajo de la asignatura de Lingüística Aplicada a la Traducción del Inglés impartida por la profesora Lorena Bort Mir.

El trabajo, realizado por grupos, ha consistido en la traducción de este poema, emblema de las Fiestas de Castelló, teniendo en cuenta los seis componentes lingüísticos que hay que considerar para que la traducción resulte adecuada y completa. Estos componentes son la fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y pragmática.

La traducción de un texto no estaría totalmente completa si no se valora su contexto histórico o social, o si no se considera el cambio sintáctico que las oraciones de la lengua del texto original (la lengua orígen) pueden sufrir respecto a la lengua a la que va a ser traducido (la lengua destino), o los distintos significados que puede tener una determinada palabra en ese determinado texto, entre otros. Traducir no es sólo identificar el significado de una palabra tras otra. Es una tarea lingüística que requiere un proceso realmente complejo» destaca la profesora Lorena Bort Mir.

Una vez hechas las traducciones, todas han sido evaluadas por los mismos alumnos y baremadas de acuerdo una rúbrica donde se puntuaba la adecuación de estos seis componentes lingüísticos. El grupo ganador ha sido el formato por Maria Jiménez, Rebeca López, Patricia Palacios y Nicole Garzón.

El objetivo de esta propuesta ha sido motivar el estudiantado e implicarlo en la sociedad y la cultura del entorno de la Universitat Jaume I al mismo tiempo que se contribuye a la internacionalización de las fiestas de la Magdalena. "Teniendo en cuenta los esfuerzos de nuestra ciudad para hacer de las fiestas de la Magdalena un referente internacional, he pensado que esta traducción podría ser un punto fuerte a considerar, puesto que el Pregó es un emblema de nuestra fiesta, y nunca ha sido traducido al inglés" añade la profesora.

Por otro lado, el estudiantado también ha puesto en práctica competencias clave como por ejemplo la auto evaluación, el pensamiento crítico y auto crítico, y el trabajo en equipo, entre otros.

El poema Pregó fue escrito en 1947 por el insigne poeta Bernat Artola i Tomàs, hijo predilecto de Castelló de la Plana, con la intención de que se interpretara cada víspera del tercer domingo de Cuaresma, para anunciar al pueblo las Fiestas de la Magdalena. Pregó es un poema conformado por cuatro décimas encadenadas que reúnen una síntesis de la simbología histórica, festiva e identitaria de Castelló, y que cada año, desde 1947, se interpreta por las calles de la ciudad el primer día de las fiestas mayores, bajo la forma musical de un recitatiu vocal.

El IV Congreso Magdalener, organizado el año pasado por el Ayuntamiento de Castelló, con la colaboración de la Universitat Jaume I, dedicó una de sus cuatro declaraciones institucionales a la proyección exterior y la internacionalización de las fiestas y en ella se reclaman nuevas "actuaciones de internacionalización de las Fiestas de la Magdalena, como por ejemplo intervenciones informativas en varios idiomas, fundamentalmente el inglés y el francés,..."

