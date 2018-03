El 70% del profesorado en España es femenino

Ha afirmado que se pretende llegar a la igualdad.

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha afirmado que el sistema educativo español pretende, entre sus principales objetivos, la formación en igualdad entre hombres y mujeres, algo que se trata de manera transversal en las diferentes etapas.

De esta forma, según Marín, "educar en igualdad es educar en el respeto a los demás y en la prevención de todo tipo de violencia". Lo ha destacado en un acto conjunto entre las tres secretarías de Estado de Educación, Cultura y Deporte, en el que el Ministerio ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, con la intención de que "la igualdad de derechos y oportunidades sea real en el día a día de todas las personas".

Para hacer visible la situación del sistema educativo español, ha aportado datos como que contamos con más del 70 % profesorado femenino, sin alcanzar el 30 % masculino. Otro tanto sucede con las 708.196 universitarias que estudian grados en las universidades españolas, ante los 582.992 universitarios; así como un porcentaje 7 puntos inferior en abandono temprano educativo de mujeres respecto de hombres.

Sin embargo, como esta realidad no está generalizada, ha puesto el acento en algunos aspectos en los que hace hincapié el MECD, como la iniciativa #ChicaSTEM, para reforzar las competencias en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, las más demandadas por las empresas a la hora de buscar perfiles cualificados en ámbitos tecnológicos. En este caso, persigue incrementar la presencia de las mujeres en este ámbito.

Marcial Marín ha apuntado cómo el MECD se encuentra trabajando en el Marco Estratégico para la Cooperación Europea (2020), avanzando a una educación inclusiva, en igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas, puesto que "no sería imaginable un sistema educativo que no apostase por la igualdad".

Por ello, ha reiterado la necesaria presencia de los valores europeos y constitucionales en las aulas. Asimismo, otra de las herramientas del MECD en este ámbito es el Plan Estratégico de Convivencia Escolar para la prevención desde la Educación de todos los tipos de violencia.

Al mismo tiempo, ha enunciado otras medidas o acciones de su departamento, como el título de Técnico Superior en Promoción en Igualdad de Género en Formación Profesional o, en el entorno de la Educación Superior, el respeto a la igualdad en la creación de nuevos títulos por parte de las universidades.

Además, se ha referido a proyectos como INTERCAMBIA, Jornadas Educativas para la Población Gitana, o los programas MUS-E y Buen Trato. También ha mencionado la formación del profesorado, con seminarios específicos en la UNED y la UIMP, la elaboración de publicaciones y material educativo, como el proyecto "Las Sinsombrero", que pretende divulgar el legado de las mujeres de la primera mitad del siglo XX, en clara sintonía con la Generación del 27.

De esta forma, ha pedido a la generación de estudiantes, docentes, madres y padres que, animadas por toda la comunidad educativa, "fomentemos la verdadera igualdad, para que el presente y el futuro tengan su cimiento en estos valores".

