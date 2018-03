Manuel Muñiz: "El éxito de las empresas dependerá de contar con directivos de mente abierta"

Banco Santander ha facilitado becas de formación y cursos.

Madrid Internet of Things Intitute (MIOTI) es el primer instituto especializado en IoT en España, una organización que trabaja con una metodología que fomenta la formación hacia el emprendimiento tecnológico orientado específicamente al IoT. Su propósito es formar a emprendedores y empresarios que quieran afianzar sus conocimientos de la nueva revolución tecnológica. Banco Santander, a través de Santander Universidades y la Fundación Universia, ha alcanzado un acuerdo para facilitar becas de formación, cursos y nuevas oportunidades para explorar y avanzar en el IoT.

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

Por supuesto, todos los sectores la han sufrido. Durante el periodo de crisis, que a efectos de gasto en formación está más que superada, las empresas recortaron drásticamente las partidas destinadas a este fin, los particulares tuvieron que apretarse el cinturón y no había crédito al consumo. Descenso por tanto de la demanda en términos agregados y cambio de comportamiento en la misma, que creo se polarizó entre los sensibles a precio y los que se fueron a opciones de alto coste con el objetivo de aprovechar la crisis para reciclarse. El segmento medio fue el que más sufrió.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Nuestro alumnado es diverso, pero podría agruparse en 2 segmentos: Por un lado recién licenciados o gente al comienzo de su trayectoria profesional buscando una capacitación de alto potencial a futuro y que les diferencie ante posibles empleadores y por otro gente con más recorrido que buscan bien reespecializarse o bien posicionarse como aquellos que lideren la transformación hacia el internet de las cosas que tienen que llevar a cabo sus empresas. Desde un punto de vista de formación, los perfiles técnicos son mayoría aunque tenemos un porcentaje bastante razonable de licenciados en ADE, y estamos especialmente orgullosos de la cantidad de mujeres en nuestro alumnado, un % realmente alto.

¿Cómo va a influir el Internet de las cosas en el empleo?

El Internet de las Cosas es una palanca de transformación muy poderosa que tendrá un impacto enorme en nuestras vidas tanto a nivel personal como profesional. Las empresas son conscientes de que o se suben a esta ola o les pasará por encima y para ello deben desarrollar nuevas capacidades. Actualmente una mayoría de empresas no es capaz de generar valor a partir de Internet de las Cosas ni de integrarlo con éxito en sus procesos de negocio. Lo que sucederá es que al mismo tiempo que desaparecen cierto tipo de trabajos como consecuencia de la automatización, aparecerán otros basados en capacidades de desarrollo y aplicación de tecnologías que evidentemente requerirán nuevas capacidades. Si añadimos a esto el cambio en los modelos de relación laboral con proliferación de freelance, desarrollo de modelos de colaboración entre corporaciones y Startups, y el acceso a infraestructuras tecnológicas desde casa y a bajo coste, el paisaje laboral en pocos años se parecerá muy poco al actual. Y en este nuevo escenario de constante cambio, será necesario desarrollar nuevas capacidades y mentalizarse de la necesidad de aprendizaje continuo "life-long-learning", para no quedarse atrás.

¿Con quién tenéis acuerdos de colaboración?

Nuestros acuerdos de colaboración son un reflejo de nuestro enfoque práctico. Si las empresas participan activamente en nuestro proyecto, nos aseguraremos de que lo que se enseña en MIOTI es exactamente aquello que se encontrarán los estudiantes cuando salgan y al mismo tiempo las empresas tendrán más incentivos en contratar a unos estudiantes que han desarrollado las competencias que ellos buscan y que están ya familiarizados con el tipo de trabajo que van a desarrollar al salir de MIOTI. Por ello hemos incorporado a empresas que ante todo compartan esa visión con nosotros y que además puedan aportar contenido y valor a nuestros cursos y por tanto a la experiencia de los estudiantes. En MIOTI jugarán un rol activo grandes empresas como Vodafone, IBM, CISCO, Santander (A través de Santander Universidades), Endesa, pero también Startups muy potentes y pujantes en IoT como Sigfox, Xesol, Metiora o Libelium.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

La respuesta es fácil. Proporcionando exactamente aquellas capacidades que demanda el mercado laboral. Creando profesionales excelentes en aquello que pide el mercado. Quizás la pregunta debería ser "si está tan claro cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional, ¿Por qué muchas no lo hacen?" En el caso de algunas escuelas de negocio, como el IE, o de otras alternativas posgrado, la distancia entre lo que "produce" la escuela y lo que demanda la empresa se ha reducido mucho, pero en general, sigue siendo grande y no porque lo diga yo, pregúntale a los propios especialistas de gestión y adquisición de talento en grandes empresas. Nosotros no es que hayamos reducido la distancia entre "mundo educativo" y "mundo profesional", es que directamente la hemos eliminado. Las empresas forman parte integral de nuestro proyecto de formación, el contenido, las capacidades y los casos de uso en MIOTI cambiarán a exactamente la misma velocidad que lo hacen aquellos que están liderando la transformación tecnológica.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

La tecnología ha traído consigo la velocidad, transparencia y trazabilidad en la gestión, además de la necesidad de nuevos modelos de colaboración y competición. El éxito de las empresas de hoy y mañana dependerá de contar con directivos de mente abierta, dispuestos a trabajar en horizontal y que se vean a sí mismos como líderes de un equipo responsable de un entregable y no como miembros de una élite dentro de la empresa. Lo resume muy bien el nuevo anuncio de nuestro Partner "Hola Soy Steve Wozniack, becario". Los directivos tendrán que ser los primeros en formarse, en adquirir nuevas capacidades técnicas, y de ser un punto de referencia real, no formal, para una fuerza de trabajo con capacidades digitales y mentalidad diferente. De reforzar y seleccionar este tipo de perfiles, y de tomar decisiones respecto a quienes no cumplan con estos requisitos dependerá la transformación de empresas tradicionales en empresas modernas y ágiles.

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

Si echamos la vista atrás y vemos el camino recorrido en los últimos años, el grado de penetración de Smart-phones en la población, la canalización de múltiples necesidades y acciones del día a día (compra, transacciones, comunicaciones) al entorno digital, y la transformación de procesos de negocio o aparición de nuevos modelos de negocios puramente digitales, uno podría pensar que esta transformación digital se ha completado. Pero es que esto es solo el principio. Hoy es el día del resto de nuestra vida, hoy, en el que el cambio será más lento. Mañana el mundo cambiará un poco más rápido, y será también el más lento del resto de nuestra vida. Y esto no parará. Nunca han coexistido tantas palancas de cambio: Robótica, Inteligencia Artificial, Criptoeconomía, cada una de ellas exponenciales en sí mismas, imagínate dónde nos llevaran cuando convergan entre sí. Recuerdo una frase de Eric Schmidt de Google en la que afirmaba que "la tecnología pasará de transfomar la manera en la que hacemos las cosas a transformarnos a nosotros".

¿Qué opina de los MBA?

Es complicado hablar de ellos de forma genérica. Las escuelas de negocio en su origen en USA fueron motores de cambio y cantera de líderes empresariales por su capacidad para generar conocimiento, aglutinar talento y producir oportunidades. En España tenemos escuelas de negocio de reputación global que también a nivel local han sido claves para que hoy tengamos empresas multinacionales que compiten a nivel global. Las escuelas de negocio cuentan con gestores de gran capacidad y han entendido que en el mundo de hoy han de adaptarse, ser flexibles y cambiar a gran velocidad si quieren mantener su propuesta de valor a estudiantes. No es fácil, pero creo que algunas lo están consiguiendo con bastante éxito, como el IE en Madrid o Insead que están incorporando capacidades tecnológica a las de negocio, algo que escuelas como el MIT o Stanford llevan de serie.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Mi visión es que más que el foco debe estar más en capacidades que en sectores. La competencia o empleabilidad de las personas resultará de su habilidad para combinar las capacidades con el conocimiento específico o su aplicabilidad en un sector. Creo que saber programar es importante, creo que todos deberíamos saber programar, lo dijo no hace mucho Jeff Immelt cuando era presidente de GE, yo desde luego voy a refrescar mis capacidades. Considero que en el mundo que nos espera harán falta capacidades de analítica de datos, capacidades de programación y desarrollo, y capacidades de prototipado y ejecución de proyectos. En MIOTI somos unos convencidos de la filosfía maker, hay que aprender haciendo, el futuro es de los "manitas", de los que sepan hacerse un programa y conectar dos placas, tanto si trabajan para sí mismos como para un tercero.

¿Qué opina de los Moocs?

Me parecen una gran noticia. Todo lo que sea acercar la formación y aprendizaje a todo el mundo es bueno por definición. Otra cosa es la efectividad que algunos de estos cursos tengan, porque ésta depende de muchas variables relacionadas con el tomador del curso y sus circunstancias. Creo que los MOOCs son un complemento muy potente a la formación presencial, pero salvo para gente con características personales muy concretas, no los veo como un sustituto. Esto es como el deporte. Entrenar solo es bastante más complicado que con entrenador, la efectividad e intensidad del entrenamiento no es la misma. Las estadísticas muestran que un % bastante alto de la gente que comienza Moocs no los termina. Pero insisto, creo que son una herramienta muy potente como complemento a la formación presencial.

¿Y de los rankings educativos?

Bueno, el problema es que muchas veces no nos paramos a analizar cómo se han realizado y damos por bueno el resultado. En mi opinión hay bastantes rankings que están hechos de manera poco rigurosa y que, en realidad, son herramientas de comunicación o publicidad. Me parece, por ejemplo, una broma el ranking que dice que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo, y mira que soy crítico con la universidad en mi país. Para empezar, cuando se habla de España habría que hablar de facultades, no de universidades. Pero pensar que no figuren en ningún ranking las facultades de medicina en España, por ejemplo, la escuela de arquitectura en Madrid, para mí una de las mejores del mundo, hacen que dude mucho de ese ranking. Me parecen interesantes los rankings como punto de observación y siempre mirando más el cómo se han hecho que su resultado final. Un ranking que me gusta, por ejemplo, es el de escuelas de negocio que hace el Financial Times

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

Es que en España hay 3 escuelas de negocio, IESE, IE y ESADE, de talla internacional. No hay más talento en estas escuelas de negocio que en las universidades, de hecho la gente que trabaja en ellas ha salido de las universidades que tan mal posicionadas están. La diferencia fundamental es el modelo. Las escuelas de negocio tienen que ser rentables y para eso tienen como prioridad absoluta ofrecer un retorno a la inversión en educación que hacen sus estudiantes, una inversión alta y realizada por personas preparadas. La mayoría de las universidades en España ha perdido el paso con la velocidad de cambio del mundo actual por un problema organizativo, sus estructuras son esencialmente las mismas que hace 30 años y por un fenómeno que a mí me deja anonadado y que es la resistencia al cambio de quienes más a favor del mismo deberían estar, que son las organizaciones estudiantiles. Es necesario flexibilizar las organizaciones y procesos en las universidades, sobre todo las públicas, para que cumplan con su función de preparar a sus estudiantes para el mundo profesional, porque si no cada vez se parecerá menos lo que aprenden y saben hacer los estudiantes a lo que las empresas piden y necesitan para contratar.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

El Master en IoT es nuestro programa estrella. 9 meses recorriendo toda la cadena de valor de Internet de las Cosas y las aplicaciones a los diferentes sectores y negocios. Luego contamos con módulos más específicos de 3 meses, donde Data Science & IoT es muy interesante porque lo pide mucho el mercado y también el IoT business Executive, que está más orientado a perfiles de directivo y que busca dotar a los mismos de las capacidades para desarrollar una estrategia y roadmap de transformación corporativa hacia Internet de las Cosas.

