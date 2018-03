¿Necesitamos robots en las aulas?

Los robots están aquí y han venido para quedarse.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, en los próximos 10 años el 47% de los puestos de trabajo que conocemos hoy van a desaparecer y el 90% de los que se mantengan van a necesitar un cambio radical. Para el año 2042 se espera una automatización del 80% en todas las actividades y sectores. Sin embargo, y siendo fascinante el grado de automatización de ciertos sectores, este alto grado de robotización no es posible (al menos en un futuro próximo) en muchos trabajos. La Federación Internacional de robótica estima que únicamente el 10% de los trabajos pueden ser completamente automatizados. Así que el resto de los trabajos van a requerir la colaboración entre robots y personas, lo que se llaman robots colaborativos. Y esto es algo muy reciente y novedoso, desde luego para los robots, pero también para las personas. Esta cuarta revolución industrial saca a los robots de los entornos protegidos de las fábricas y los pone a trabajar con las personas, codo con codo.

La robótica es por tanto una realidad en nuestras vidas, pero sobre todo lo será en las vidas de las niñas y niños que ahora están en las aulas. Por esto cada vez hay más consenso en que sí necesitamos incorporar los robots al curriculum educativo, pero no de cualquier manera. No se trata de comprar unos robots simpáticos y caros y ponerlos en clase, ni de que todo el mundo sea súper-programador. Se trata por un lado de que lo que aprenden en su escuela tenga que ver con la realidad en la que se manejan, donde los robots ya están. Como ha ocurrido con los ordenadores o internet, todos vamos a necesitar conocimientos básicos de robots probablemente no saber construirlos, pero sí saber trabajar con ellos. La robótica será una "capa" necesaria para muchas profesiones.

Por otro lado en esta sociedad de la cuarta revolución industrial muchos de los escolares de hoy se van a dedicar a trabajos que no están inventados y tendrán que estar constantemente adaptándose y aprendiendo. Esto requiere desarrollar otro tipo de habilidades, como la creatividad. Matthew Bishop, antiguo editor de The Economist, dijo en el Foro de Davos que las habilidades "soft" como el pensamiento creativo del cerebro humano nunca va a ser reemplazado por la Inteligencia Artificial y la Tecnología. También a esto nos ayuda la robótica. Nos permite dar un entorno constructivo de desarrollo de creatividad y pasión, de trabajo con distintos elementos, estética, pensamiento lógico, reflexión psicológica, autoconocimiento Aprendizajes integrados e interdisciplinares. Se trata de abrir oportunidades, de dejar que cada cual encuentre su pasión. Citando a Silvia Leal "cuando me preguntan cómo veo el trabajo del futuro, no tengo ninguna duda, lo veo cargado de pasión porque lo contrario está condenado al fracaso".

Los robots están ya en muchas aulas españolas y europeas, son ya muchos los profesores y maestros que trabajan día a día la robótica con sus alumnos. Es una realidad a la que no podemos cerrar la puerta, porque entrará por la ventana.

Elaborado por Lía García, Coordinadora del Grupo de Robótica Educativa de Hisparob y Co-fundadora de Logix5 Smart Solutions S.L.

