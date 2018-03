Francisco Vázquez: "Los usuarios del sector educativo ya son nativos digitales"

El sector educativo vive momentos apasionantes de cambio.

Francisco Vázquez Médem es el Presidente de 3g Smart Group, un grupo multinacional de origen español, que se nutre de varias empresas, entre algunas: 3g office, especializada en consultoría y diseño de espacios; rrebrand, sobre diseño estratégico, Ngloba Strategy, especializada en gestión del cambio a través de las personas, y Smart Conversations, una plataforma para la difusión de experiencias sobre Transformación, a través de las personas, las empresas y la tecnología.

¿En qué consiste exactamente 3g Smart Group?

3g Smart Group es un grupo de empresas comprometidas con la transformación global que vive la sociedad, las empresas y las personas con la llegada de la tecnología. El grupo nace como consecuencia del crecimiento de 3g office, una empresa de arquitectura que yo mismo fundé modestamente en el año 2000, para cubrir las necesidades espaciales (sedes corporativas) de las compañías. Operábamos en España y Portugal y nuestro crecimiento fue gradual y sostenible. Poco a poco, fueron cambiando las necesidades de las empresas, de los directivos y de los empleados. Surge la tecnología, y su integración en la empresa y la sociedad, y con ella la posibilidad de trabajar en remoto y con flexibilidad. A partir de ahí hemos visto y vivido como se ha producido una revolución, de similar envergadura que la revolución industrial. 3g office creció y se expandió a Latinoamérica, donde contamos con oficinas en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, La Habana, Lima, Lisboa, México DF, Miami, Milán, Montevideo, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y Santo Domingo, Rep. Dominicana, además de Lisboa, Madrid y Barcelona.

El trabajo actual de 3g office va mucho más allá del diseño y la proyección de sedes corporativas, ya que la forma de trabajar ha cambiado, las necesidades de la sociedad y de las empresas también, y por este motivo decidimos crear en el año 2010, 3g Smart Group, que incorpora compañías colaborativas y comprometidas en lograr un mundo mejor por y para las personas, a través del diseño, el bienestar, la felicidad, la accesibilidad y el impacto social.

¿Cuál es el principal objetivo del grupo?

El principal objetivo de 3g Smart Group es acompañar y asesorar a las empresas en su transformación, englobando todos los aspectos que ahora mismo nos preocupan a todos, y de los que ya he hablado: sociedad, personas, empresas y tecnología. Una de las actividades que hemos puesto en marcha a través de 3g Smart Group son las Smart Conversations, o Conversaciones Inteligentes que llevamos celebrando desde el año 2006 en las principales ciudades de Europa y Latinoamérica. El año pasado celebramos 26 en 13 países con más de 4.000 asistentes, y este año tenemos previstas 19.

Las Smart Conversations tienen como objetivo aprender unos de otros para poder anticiparnos a los cambios que esta Revolución Tecnológica nos ofrece.

Le dedicáis una parte de vuestro programa a la educación, ¿cómo se encuentra en la actualidad la cultura educativa?

Aunque la transformación es algo ya genérico y que afecta a todos los sectores de actividad, las Smart Converations se han centrado en cuatro grandes áreas de interés como son: el Workplace (Workplace Design Conference), el Retail (Retail Design Conference), la Educación, (Education Design Conference) y el hospedaje (Hospitality Design Conference).

Cada Smart Conversation trata la transformación en general, y una de estas áreas o sectores en particular. En todas ellas el programa es similar, a través de ponentes nacionales e internacionales, se tratan temas de Global Trends, tecnología, espacios y personas ligados al lema de un mundo en transformación por y para las personas, y después un panel conformado por CEO,s y líderes debaten sobre el papel y los retos del líder ante la transformación. Los asistentes interactúan durante toda la jornada, consiguiendo entre todos sacar conclusiones muy interesantes.

El sector educativo vive momentos apasionantes de cambio, pero también de incertidumbre. Es un sector que necesita transformarse lo antes posible, ya que precisamente sus "usuarios" son ya nativos digitales, pero al mismo tiempo es un sector con una cultura demasiado conservadora como para atreverse a probar y a arriesgar. Ese es el reto, probar e intentarlo. Desde las Education Design Conferences (la primera de este año será el 20 de marzo en la sede de Microsoft en Madrid), tratamos de involucrar a todas las partes, para llegar a soluciones válidas y hacer que el camino sea menos incierto.

¿Qué es lo que demanda principalmente el mercado educativo?

Aunque a priori podemos pensar que la tecnología está totalmente integrada en colegios, universidades, centros de formación, escuelas de negocio, etc. Lo cierto es que tanto profesores como por supuesto alumnos, sí cuentan con ella para su uso personal, pero de puertas adentro el avance es muy inferior a lo deseado. Los espacios, el mobiliario, la tecnología, equipamientos etc., que forman el marco físico y que condicionan el funcionamiento global de los centros educativos, no corresponde a las necesidades actuales de los usuarios. Curiosamente me atrevo a decir que las guarderías, las nuevas guarderías o centros de educación infantil son los que más se aproximan a lo que debería ser. La transformación física de los espacios, y la integración de la tecnología con un fin y propósito claro, es la clave de éxito. Algunos centros aún creen que por tener un aula de informática está todo hecho.

¿Qué iniciativas estáis proponiendo para que la educación se adapte mejor a la realidad actual?

Creemos que no valen generalidades. Cada centro y sus usuarios tienen necesidades diferentes, por lo que lo primero de todo es saber qué quiere cada uno, dónde está en este momento y a dónde quiere llegar. Esto que parece tan obvio no lo es, ya que hemos visto muchos casos en los que se han hecho las cosas sin sentido ni propósito, y es mucho más difícil rehacer lo hecho, además del tiempo perdido en ello. Lo segundo y muy importante es que todas las partes estén involucradas en el proceso de transformación. Empezando por los directivos y líderes, pero también con los docentes y alumnos. La comunicación es muy importante para no cometer errores que sean irreversibles. Lo tercero, y hablando de errores, es precisamente el perder el miedo a equivocarnos y al cambio. No hay que olvidar que la tecnología y todo lo que conlleva es nuevo para todos, y alguien tiene que ser el primero en probar, aunque se equivoque. A fuerza de prueba-error se consiguen grandes logros.

Una vez que estos tres puntos se tienen claros, lo demás resultará más sencillo.

¿Qué papel está jugando lo digital en el mundo educativo?

Lo digital está jugando el papel de actor principal, pero no olvidemos que los líderes son los directores de la película. En el mundo educativo, como en el empresarial, lo digital está poniendo todo patas arriba. La forma de comunicarse, de relacionarse, de trabajar, de colaborar, de estudiar y de adquirir conocimiento, es totalmente diferente en la era digital.

En este nuevo proyecto, ¿qué competencias tienen que tener los docentes para saber adaptarse a esta nueva educación?

El estudiante pasa de ser un ente pasivo, a participar de forma muy activa en su propio aprendizaje. El profesor pasa a ser un guía de este proceso. Las competencias seguirán siendo las mismas pero se aplicarán de diferente manera.

Las nuevas metodologías utilizadas en combinación con las nuevas tecnologías requieren una buena formación inicial y más adelante una formación continua del profesorado, que ayude a romper las inercias y los temores al cambio, y que les dote de las herramientas adecuadas para moverse con soltura y adaptarse al cambio constante.

¿Cuáles son las principales características que tendrá la transformación en el sector educativo?

Como decíamos, la forma de adquirir el conocimiento es ahora diferente. No es necesario un control presencial y asistir a clase para aprender.

La transformación pasa por cambiar el espacio partiendo de una hoja en blanco. El centro educativo se convierte en el lugar de referencia del alumno y del profesor. Se logrará una cercanía natural entre profesor y alumno, entre alumnos de cualquier lugar, y entre personas que no sólo tienen intereses formativos sino también intereses personales y profesionales. Se crearán plataformas y apps, en las que se intercambiará conocimiento de todo tipo. No somos realmente conscientes del alcance que la revolución tecnológica puede tener en este sector en particular y en todos en general.

¿Cuál será la reacción de los alumnos ante estas novedades?

Los alumnos están expectantes. Ellos ya han adaptado de forma natural su forma de hacer las cosas, y esperan a que los centros educativos y los docentes se adapten a lo que llamamos #LaNuevaNormalidad. Por eso el cambio es tan urgente.

¿Qué importancia tiene adecuar correctamente los espacios educativos?

Toda la importancia. Las aulas concebidas como las conocemos: profesor + mesa e hileras de mesa/silla por alumno han perdido su sentido. Los alumnos tienen sus dispositivos, además de ganas y necesidad de aprender y los profesores tienen sus dispositivos y el conocimiento que deben transmitir. ¿De qué nos sirven unas mesas, unas sillas y la obligación de asistir a clase? Lo que necesitamos son salas de colaboración, de concentración, de compartir conocimiento, de relax y ocio, y un abanico tan extenso como los profesores y alumnos demanden. Por esto es tan importante la transformación del espacio.

El centro educativo en su conjunto pasa a ser un gran espacio donde cada rincón se convierte en lugar potencial donde enseñar o aprender gracias a dispositivos inteligentes y wifi abierta a todos los estudiantes y docentes.

¿En qué zonas estáis desarrollando principalmente vuestra labor? ¿Pensáis expandiros?

De momento estamos presentes en España, Portugal y en Latinoamérica, y en todos estos países hay MUCHO aún por hacer.

