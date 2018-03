Méndez de Vigo avisa al PSOE del "lío en que se ha metido" por su "espantada" del Pacto educativo y le pide que vuelva

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido al PSOE en el Pleno del Congreso este miércoles del "lío en el que se ha metido", en alusión a una canción de Los Secretos por su "espantada" del Pacto Social y Político por la Educación que se negocia en esta cámara y no tener una "alternativa" al mismo, al tiempo que le ha pedido que "reflexione" sobre su vuelta a las negociaciones.

"Hay una canción de Los Secretos que dice 'estoy metido en un lío y no sé como voy a salir'", ha dicho el ministro a la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, durante el debate de una interpelación urgente en la Sesión de control al Gobierno, donde ha dicho que los socialista "no sabe cómo explicar ahora la espantada que han dado, sin ninguna alternativa al modelo educativo".

El ministro ha advertido a esta diputada de que ahora va a tener "serias dificultades" para explicar a los más de ocho millones de alumnos y 800.000 profesores su salida del pacto educativo, en el que "habían puesto todas sus esperanzas".

Además, le ha afeado que dijera en un artículo periodístico hace un mes que la educación está por encima de los oportunismos políticos y que se salga justo en el momento en que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, empieza a hablar de "elecciones anticipadas y de cuestión de confianza".

"¿DEROGAR LA LOMCE CON 84 DIPUTADOS?"

"Tendrán que decirnos por qué pegan la espantada y no quieren seguir trabajando en esto", ha dicho el titular de Educación, que ha reprochado a los socialistas que hayan obviado el año y medio de trabajo en el Congreso, a los 83 comparecientes y a las negociaciones en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado o la Ponencia del Senado que los socialistas han respaldado.

Asimismo, el ministro le ha reprochado que la única alternativa al pacto sea la reactivación de la proposición de ley para derogar la LOMCE en la Cámara baja, sin otra ley que le sustituya y dejando "en un limbo" los alumnos españoles. "¿De verdad que quiere esto? ¿Pretende derogar la LOMCE con 84 diputados?", le ha preguntado a la portavoz socialista.

Méndez de Vigo ha cuestionado también a la diputada la decisión de incluir en el segundo epígrafe de las negociaciones la financiación del sistema educativo. A su juicio, no tenía ningún sentido decidir el montante que se va a dedicar a la educación sin saber qué medidas se iban a poner en marcha. "Se empeñaron en el 5% del PIB y como no les han dado la razón en esto, se han largado", ha apostillado.

Por su parte, Martínez Seijo ha contestado al ministro que mientras se negociaba el pacto educativo la LOMCE sigue en vigor y le ha pedido que no se ampare en la paralización de las 'reválidas' de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. "He hecho esta interpelación para hablar del modelo educativo de la LOMCE, que sufren los ocho millones de alumnos a los que usted hace referencia y que no quiere nadie. A ver si se entera", ha replicado al titular de Educación.

EL PACTO, UNA "EXCUSA" PARA MANTENER LA LOMCE

Asimismo, la portavoz socialista ha defendido que su partido ha trabajado en la Subcomisión del pacto con "lealtad y responsabilidad" y no "trampeando", como, a su juicio, ha hecho el Gobierno, "atacando" a la participación de la comunidad educativa en las negociaciones. "Aunque no le guste, tiene que vivir con esta herencia de la LOMCE y los recortes", le ha espetado.

Martínez Seijo ha argumentado que apoyar la "ridícula propuesta de financiación" de los 'populares' en el Pacto educativo, suponía admitir la "infrafinanciación" del sistema educativo y "condenar" el futuro de España.

La portavoz ha reprochado al ministro que no haya dado muestras de una voluntad "real" para modificar la LOMCE, sino de usar el pacto para dar continuidad a la ley y ganar tiempo. "Lo único que ha parado son las reválidas mientras sigue adelante con todo lo demás", ha subrayado, para añadir que el PSOE busca la "equidad y la igualdad" de los ciudadanos y no un sistema educativo "que vaya hacia atrás como los cangrejos".

Por último, ha citado a Mafalda para defender el modelo de financiación de su grupo parlamentario, con su frase: 'No queremos que de tanto ahorrar en Educación nos convirtamos en millonarios en ignorancia'.

