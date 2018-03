Empresas, universidades e instituciones españolas, a la cabeza en la certificación del inglés

España suma 70 nuevas incorporaciones.

España ha vuelto a ser uno de los países del mundo donde más instituciones han reconocido durante el año 2017 los certificados de inglés de Cambridge Assessment English, departamento sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge, como prueba del nivel de inglés en sus procesos de admisión o selección de personal.

Nuestro país suma 70 nuevas incorporaciones a la lista de más de 1.200 grandes empresas, instituciones de educación superior y administraciones que ya lo hacían. Entre ellas, cabe destacar empresas como: Coca-Cola, Inditex, Tommy Hilfiger, Telefónica, Unilever, Tous, Volkswagen, Sony, Sol Meliá, Schweppes Suntory, Roche, Pronovias, Philips, Nestlé, Pepe Jeans London, MAPFRE, KPMG, Johnson & Johnson, Iberia, ¡Hola!, H&M, Danone, Ferrovial, Diageo, etc.

Para todas ellas, el uso del inglés en sus procesos laborales es un requisito imprescindible para asegurar su competitividad internacional, la excelencia en sus operaciones y la seguridad en las mismas. Esto solo puede lograrse con unos estándares de dominio del inglés reconocidos internacionalmente y caracterizados por la calidad, que asegura que los candidatos que acceden a estas organizaciones cuentan, realmente, con el nivel de inglés exigido para desempeñar sus funciones con seguridad y en cualquier circunstancia.

Además, en el campo de la educación superior, recientemente se han incorporado a las prestigiosas instituciones que aceptan los certificados de Cambridge English: ESADE Business School, Barcelona School of Management, OBS Business School y ESCP Europe Business School, Les Roches International School of Hotel Management Marbella, IE Business School, La Salle University, Zaragoza Logistics Center, School of Tourism and Hospitality Management - Sant Ignasi (HTSI) de la Universidad Ramon Llull; y, por último, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mondragón.

A todas estas instituciones se sumarían los más de 30 acuerdos como Centro Colaborador Universitario que Cambridge Assessment English mantiene con universidades de toda España. Estos acuerdos implican que los estudiantes y el personal de estas universidades tienen un acceso directo a las titulaciones de Cambridge English.

Con el fin de dar a conocer la importancia del reconocimiento a la hora de obtener un certificado, desde Cambridge se acaba de lanzar una campaña de divulgación dirigida a estudiantes universitarios, para informarles acerca de la importancia del reconocimiento internacional para sus carreras, así como el proceso de aprendizaje que adicionalmente ofrecen las titulaciones de Cambridge, apoyando al estudiante con recursos gratuitos de preparación y facilitando el proceso del examen con acceso a los resultados en tan solo dos semanas. Para más información sobre esta campaña pinche aquí.

Entre el resto de países donde más se ha incrementado el reconocimiento y demanda de los exámenes de Cambridge English cabe mencionar India, Estados Unidos, México, Alemania, China y Francia. Estas cifras son indicativas de la importancia del inglés en los negocios de las economías en expansión y/o más avanzadas del mundo.

Mario Legido, Responsable de Reconocimiento en Cambridge English para España y Portugal, dijo: "con un sector exportador cada vez más fuerte, España está avanzado a pasos agigantados en la introducción del inglés en sus procesos empresariales y está preparando a los trabajadores del futuro en ese sentido. Cuando observamos el mapa del reconocimiento de los exámenes de Cambridge English y vemos la apuesta de otras potencias económicas, no hay duda de que España enfoca igualmente sus esfuerzos en la capacidad para hacer negocios en inglés con el resto del mundo".

El listado de todas las organizaciones, que ya superan las 20.000 en todo el mundo, pueden consultarse aquí.

