Tres expertos internacionales desarrollarán un innovador ciclo de conferencias para familias

Sobre el valor del arte, la creatividad y el fracaso.

El Centro Botín ha programado una serie de innovadoras "conferencias" con el objetivo de promover entre las familias, a base de dinámicas en las que participen niños y adultos, la reflexión y la participación activa en aspectos como la incidencia que tiene el Arte en la educación, el impacto del fracaso en los procesos de aprendizaje o el valor de la creatividad en la vida cotidiana. "El Valor de " es un ciclo de tres ponencias prácticas que se celebrarán los días 18, 20 y 25 de marzo en el Centro Botín.

Los expertos internacionales que participarán en esta propuesta son profesores del Máster en Educación Emocional, Social y de la Creatividad que se imparte en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Fundación Botín. Todos ellos han aceptado el reto que les ha lanzado el Centro Botín: Acercar de forma práctica sus investigaciones y conocimientos a niños y adultos mediante estas "conferencias" para familias, en un formato muy innovador y creativo.

Las sesiones oscilarán entre los 90 y los 105 minutos de duración y serán de carácter lúdico-práctico. Gracias a las diferentes dinámicas que aplicarán los expertos en el aula, los asistentes podrán aproximarse a pensamientos diferentes, así como aplicar dichas reflexiones a las situaciones cotidianas de forma inmediata. La entrada para cada sesión tendrá un precio de 6 euros para los adultos y 4 para los niños, con un descuento del 50% para los Amigos del Centro Botín. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la web del Centro Botín (AQUÍ) o comprando su entrada en las taquillas del centro de arte.

Russell Granet, director Ejecutivo del Lincoln Center Education (LCE), será el encargado de inaugurar el ciclo con una "conferencia" titulada "El valor del Arte en la educación". Conocido internacionalmente por su trabajo en educación artística, Granet forma parte del profesorado de la New York University (NYU) desde 1995 y ha trabajado en las juntas directivas de The Association of Teaching Artists, The American Alliance of Theatre Education, entre otros.

El domingo 18 de marzo, a las 12:00 horas, formulará una aproximación hacia las bondades del arte en la educación y en el desarrollo integral de las personas a través de una serie de ejercicios prácticos. Además, en la última parte de la actividad se producirá un desdoblamiento del aula para que los padres puedan profundizar sobre los conceptos teóricos de lo vivido mientras los niños disfrutan de la exposición Itinerarios XXIV a su manera, acompañados para ello por un mediador del Centro Botín.

Dos días después, el martes 20 de marzo a las 18:00 horas, la profesora Ana Albano impartirá la "conferencia"-taller "El valor de la creatividad en la vida cotidiana". Esta sesión establece su punto de partida en una experiencia creativa compartida entre niños y adultos. Ambos deberán hacer frente a un problema y resolverlo de manera muy diferente a lo habitual. Tras esta experiencia en familia, los adultos se quedarán a solas con la docente para completar lo aprendido con aspectos teóricos. Por su parte, los más pequeños se convertirán en guías por un día de la exposición "Joan Miró: Esculturas 1928 – 1982", que podrá visitarse en el Centro Botín a partir del 20 de marzo.

Ana Albano es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), en Brasil. Doctora en Psicología Social por la Universidad de São Paulo (USP), actualmente es investigadora en Laborarte - Laboratorio de estudios de arte en la UNICAMP.

La última "conferencia" del ciclo tendrá lugar el domingo 25 de marzo, a las 12:00 horas, a cargo de Ignacio Martín Maruri, profesor de Liderazgo y Transformación Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Consultor de CLA Consulting. Durante la sesión, titulada "El valor del fracaso en el aprendizaje", el docente tratará de inculcar a las familias la importancia que tiene el fracaso durante los procesos de aprendizaje. Así mismo, se analizarán de forma conjunta aquellas circunstancias que permiten extraer valor de una experiencia de fracaso.

Tras una primera actividad en familia, el profesor se quedará con los padres para reforzar lo aprendido con aspectos teóricos, mientras los niños disfrutarán de la exposición Itinerarios XXIV, acompañados por los mediadores del Centro Botín.

PUBLICIDAD