Warner Bros. España apuesta un año más por el talento formado en la ECAM

El objetivo es apoyar el talento y la ilusión en los estudios de cine.

Warner Bros. Entertainment España beca por quinto año consecutivo a un alumno/a de Diplomatura de la ECAM. El objetivo de esta beca de 5.000 euros, es apoyar el talento y la ilusión por iniciar estudios especializados en cine y audiovisual, dando impulso a la carrera de estos jóvenes de primer curso de Diplomatura.

"Esta beca es parte del compromiso global de Warner Bros. con las industrias y comunidades en las que operamos, y una inversión en la próxima generación de talento creativo en España, brindando a los jóvenes una valiosa experiencia e información de la industria", comenta Pablo Nogueroles, director general de Warner Bros. Pictures International España.

La relación de Warner con el alumno beneficiario no se limita a la ayuda económica, sino que se extiende a una serie de actividades cruzadas organizadas por el estudio y englobadas en un "Mentoring Program". En este programa de orientación, el alumno becado puede entrevistarse con ejecutivos de diferentes divisiones y departamentos de Warner (Televisión, Video, Ventas, Cine, Desarrollo de Producciones Locales ). Además, podrá asistir y cubrir los eventos y estrenos de Warner, escribir artículos a modo de columna para su intranet corporativa y estará invitado a sus pases de prensa y proyecciones de industria.

"Siempre me ha encantado contar historias, al principio, dibujando, y más tarde, con una cámara de vídeo. Mi deseo siempre ha sido estudiar cine, y con esta ayuda, Warner me permite formarme en la ECAM en aquello que me apasiona. Además, la compañía me brinda la posibilidad de conocer el papel de sus profesionales en diversos aspectos de la industria del cine. Mi formación se ve muy enriquecida con esta experiencia" comenta Mario Díaz, alumno becado por Warner Bros. España durante el curso 2017-2018.

Otras empresas como Movistar+, Crea SGR, EPC, La Bocina o PROES participan en el programa de becas de la ECAM impulsando la formación especializada para alumnos que demostrando talento tienen dificultades económicas. Más información en esta web o llamando al 915121060.

