FIRST LEGO League, la revolución de la ciencia y la tecnología llevada a competición

FIRST LEGO League es el programa internacional que promueve el fomento de la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de 10 a 16 años. Desafía a más de 15.000 jóvenes a resolver problemas del mundo real como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables. Mediante su resolución se entusiasman con la ciencia y la tecnología, y aprenden valiosas habilidades para su futuro profesional y personal como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

Actualmente FIRST LEGO League está implementado en 90 países y participan más de 365.000 jóvenes alrededor del mundo.

¿Cómo nace FIRST LEGO League?

En 1989 Dean Kamen, inventor y emprendedor, fundó FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), una fundación sin ánimo de lucro con la misión de inspirar a los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología a través de programas innovadores. En 1998, FIRST y LEGO unieron sus fuerzas para crear el programa FIRST LEGO League. FIRST LEGO League está impulsado en España por Fundación Scientia, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas. En asociación con FIRST y LEGO, Fundación Scientia organiza desde 2006 FIRST LEGO League y desde 2011 FIRST LEGO League Junior.

¿Qué valores transmitís a los participantes?

Los Valores FIRST LEGO LEAGUE son el pilar fundamental del programa. Los participantes aprenden que la competición amistosa y el beneficio mutuo no son objetivos separados, y que la ayuda es fundamental para el trabajo en equipo. Convencidos y sensibilizados por la necesidad de desarrollar competencias y habilidades que vayan más allá del conocimiento técnico, FIRST LEGO League fomenta el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor.

Los Valores FIRST LEGO League son:

- Somos un equipo

- Trabajamos para encontrar soluciones con la ayuda de nuestros entrenadores

- Sabemos que nuestros entrenadores no tienen todas las respuestas. Aprendemos juntos

- Honramos el espíritu de una competición amistosa

- Lo que descubrimos es más importante que lo que ganamos

- Compartimos nuestras experiencias con los demás

- Mostramos Profesionalismo Cordial y Coopertición en todo lo que hacemos

¿Cuántas temporadas lleva proponiendo desafíos a los equipos inscritos?

Este año, FIRST LEGO League España celebra su 12° edición. Han sido 12 años intensos de emoción, aprendizaje, innovación, trabajo en equipo y crecimiento. Han sido 12 años dedicados al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas de los jóvenes en España. Han sido 12 años dedicados al desarrollo de las habilidades y competencias del futuro.

Desde la gestión del agua, a las energías renovables, el transporte, la educación, la gestión de residuos, y otras temáticas han centrado los Desafíos presentados hasta el momento. Siempre temáticas relacionadas con los problemas del entorno real que científicos, ingenieros y profesionales de tecnología afrontan hoy en su día a día.

¿Cuáles son los objetivos de FIRST LEGO League?

Ciencia y tecnología constituyen pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de un país. Las carreras universitarias de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas cuentan con mejores perspectivas laborales, tanto en España como en otros países de Europa, y la demanda de trabajadores en estos ámbitos crecerá en Europa por encima de los dos dígitos hasta 2020. En concreto, este incremento será del 14% hasta el final de la década, mientras que el aumento de la demanda para el resto de titulados será, de media, el 3%. En España, actualmente, existe una brecha importante entre la oferta del mercado laboral y la demanda por parte de las empresas de estos profesionales.

Además, entre las 10 habilidades más demandadas por las empresas, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y la resolución de problemas están por delante de los conocimientos técnicos.

Por eso en FIRST LEGO League España tenemos una doble misión:

- Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas entre los Jóvenes

- Desarrollo de Habilidades y Competencias del s. XXI

¿Cómo se puede participar?

Todos los jóvenes de 10 a 16 años pueden participar en FIRST LEGO League. Para participar, deberán formar un equipo, compuesto de 2 a 10 miembros y al menos un entrenador adulto. Puede asociarse a un club u organización preexistente, o simplemente ser un grupo de amigos que quieran hacer algo impresionante. Todos pueden formar parte de FIRST LEGO League.

El equipo, durante tres meses prepara el Desafío FIRST LEGO League y organiza su propia microFLL en el centro educativo o asociación. La participación en una microFLL da acceso a los Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League.

Esta edición 2017-2018, se han celebrado 33 Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League por todo el territorio español, con 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League llegan a la Gran Final FIRST LEGO League España que se ha celebrado en Logroño, este fin de semana. De todos los participantes, algunos equipos tendrán la oportunidad de viajar a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

Los más pequeños también pueden participar. FIRST LEGO League Junior es un programa internacional dirigido a niños de 6 a 9 años centrado en la promoción de la ciencia y la tecnología, para captar la curiosidad de los más pequeños y dirigirla hacia el descubrimiento y la mejora del mundo que les rodea.

En este caso, también por equipos, de entre 2 a 6 participantes, los niños diseñan y construyen una maqueta con piezas LEGO y preparan un póster ilustrativo de su trabajo que presentan delante del público asistente a los Eventos FIRST LEGO League Junior que se organizan en los torneos clasificatorios y en la Gran Final. Esta edición se han celebrado 23 eventos FIRST LEGO League Junior en España.

¿Qué papel juega la robótica en FIRST LEGO League? ¿Y la gamificación educativa?

La tecnología enmarca actividades y conocimientos científicos y técnicos fundamentales para la construcción de objetos y sistemas que resuelven problemas y satisfacen necesidades. A lo largo del último siglo han ido adquiriendo una importancia creciente en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad moderna. En Fundación Scientia, estamos convencidos que la formación actual requiere una atención específica en la adquisición de estos conocimientos para resolver los problemas del mundo real, pero es igualmente importante y necesario aportar una dosis importante de trabajo en equipo, innovación y creatividad a este aprendizaje.

La robótica estudia el diseño y la construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas mecánicas, en las que se necesita una alta precisión. Las aplicaciones actuales de los robots y autómatas programables son innumerables, y van desde la domótica, los procesos de fabricación industriales y aparatos médicos hasta las sondas y los exploradores espaciales.

Dado su carácter interdisciplinar, a las áreas de conocimiento tecnológico involucradas en la robótica como son la mecánica, la electrónica y la informática se suman otras. Con el uso de autómatas programables y robots escolares, se interrelacionan conocimientos no sólo de tecnología e informática sino de otras asignaturas de ciencias más difíciles de entender por los estudiantes como matemáticas y física. Con el diseño, la construcción y la programación de robots se pueden aprender empíricamente los fundamentos tecnológicos básicos de programación de ordenadores, circuitos electrónicos y mecanismos; medición y cálculo de magnitudes; y resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas y principios físicos.

¿Se podría considerar FIRST LEGO League como un intento de cambiar el sistema educativo actual?

FIRST LEGO League permite adaptar el aprendizaje de los jóvenes a las diferentes franjas de edad; desde la planificación y el montaje de máquinas simples para alumnos de Primaria hasta el control y programación de sistemas automáticos para alumnos de Bachillerato. Los participantes trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot que deberá cumplir una serie de misiones en un tiempo limitado.

El aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas -las llamadas STEM- así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación son clave para que los jóvenes se preparen para su futuro. FIRST LEGO League proporciona a los jóvenes todas esas herramientas para que progresen a nivel formativo y personal despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender. Una oportunidad única para que se conviertan en los profesionales que resolverán los retos del mañana.

Por ello, FIRST LEGO League es mucho más que robots porque es vocaciones STEM, es habilidades y competencias del s. XXI, es diversión y experiencia vital, es oportunidades de futuro ... y sobre todo es una gran comunidad formada por participantes, familiares, entrenadores, voluntarios, universidades y socios FIRST LEGO League, así como entidades y empresas colaboradoras que, cada año, hacen posible que esta emocionante aventura sea posible en España.

¿Cómo se pueden preparar los participantes?

Los equipos tienen que resolver el desafío planteado en tres áreas de trabajo:

El Proyecto Científico. Un Proyecto científico que explique y detalle su solución innovadora como opción de mejora al problema planteado.

El Juego del Robot. El diseño, construcción y la programación de un robot LEGO® MINDSTORMS® Education que tendrá que superar divertidas misiones en un tablero de juego relacionado con el Desafío.

La integración de los Valores FIRST LEGO League. Mientras los equipos desarrollan el Proyecto científico y el Juego del robot, integran los Valores FIRST LEGO League (inclusión, descubrimiento, cortesía profesional, coopertición, respeto, trabajo en equipo).

¿Este programa tiene algún compromiso con la sociedad?

FIRST LEGO League quiere despertar el interés por la ciencia y la tecnología de todos los jóvenes de España, sin excepción, para que todos tengan la oportunidad de crecer en valores, competencias y conocimiento.

Conscientes de la difícil realidad que viven muchos jóvenes en España, y de que la ciencia y la tecnología no son una prioridad en sus vidas, Fundación Scientia ha puesto en marcha un Plan Social para integrar alumnos de centros educativos de difícil desempeño de España al programa FIRST LEGO League con el objetivo de iniciarles en las STEM y fomentar en ellos el desarrollo de habilidades y competencias como el compañerismo y el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad, el esfuerzo y la tenacidad.

Durante tres años, el Plan Social esta integrando a 50 centros de difícil desempeño de España, becando a 1.000 alumnos para que tomen parte de FIRST LEGO League. La experiencia es hoy una oportunidad para ellos y Fundación Scientia quiere acercar esta oportunidad a todos los jóvenes, sin excepción, porque el talento no tiene condición.

¿El torneo está presente en toda España o solo en zonas concretas?

Fundación Scientia impulsa FIRST LEGO League en colaboración con el 20% de las universidades de España, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación (los socios FIRST LEGO League) que organizan el programa por todo el territorio.

Este año, se han celebrado 33 torneos FIRST LEGO League en 25 ciudades de España y en ellos han participado 1.900 equipos y 2.700 voluntarios.

FIRST LEGO League está hoy presente en 13 Comunidades Autónomas y su objetivo es tener presencia en todas ellas para poder hacer llegar esta oportunidad de progres a todos los jóvenes.

Habéis preparado la final del torneo que tuvo lugar en Logroño el pasado fin de semana, ¿cómo se desarrolló y con cuántos asistentes contasteis?

Fundación Scientia, junto con la Fundación Riojana para la Innovación y la Federación de Empresarios de La Rioja han organizado, los días 10 y 11 de marzo, la Gran Final FIRST LEGO League España, en la que han participado 700 jóvenes de 6 a 16 años previamente clasificados en los 33 torneos organizados en España.

55 equipos de FIRST LEGO League (el programa para jóvenes de 10 a 16 años) se han desplazado hasta Logroño para participar en la Gran Final FIRST LEGO League España, donde han presentado sus proyectos científicos y han puesto a prueba el diseño, construcción y programación de sus robots. Además, esta Gran Final FIRST LEGO League ha acogido a 23 equipos de FIRST LEGO League Jr. (el programa para niños y niñas de 6 a 9 años) que han demostrado su ingenio y creatividad en la presentación de sus creativas soluciones de mejora ante la temática del agua.

Han sido dos días intensos de presentaciones, de Juego de Robots y sobretodo mucha diversión. Más de 2.000 personas, entre participantes, público, socios organizadores de FIRST LEGO League, y voluntarios han querido celebrar juntos este gran evento de ciencia y tecnología. Además, el evento ha contado con el apoyo de colaboradores como LEGO Education ROBOTIX, el Grupo Suez y la Fundación Aquae, Fundación Princesa de Girona y CISCO Systems así como EMESA, Escala, Gobierno de La Rioja, Peñaclara y Confederación Hidrográfica del Ebro.

Se han organizado talleres y se ha celebrado una gran ceremonia de clausura y entrega de premios que ha reconocido el trabajo realizado por todos. Los participantes han sido los grandes protagonistas de la jornada.

¿Qué reciben los ganadores de FLL? ¿Y los que no ganan que obtienen de esta experiencia?

En FIRST LEGO League el proceso es mucho más importante que el resultado. Se basa en qué hacen los equipos (Proyecto científico y Juego del robot) y en cómo lo hacen (Valores FIRST LEGO League). Lo esencial es todo lo que los jóvenes descubren y aprenden mediante la experiencia. Por ello, FIRST LEGO League es ¡mucho más que robots!

El verdadero premio, el más importante, es que todos y cada uno de los 15.000 participantes se llevan una experiencia vital inolvidable con una formación de alto nivel y con un sinfín de recuerdos y buenos amigos con los que se comparten emociones, nervios y aprendizaje.

En cuanto a la formación de la robótica, ¿cómo se encuentra en la educación actual? ¿consideráis que es necesario cambiar algo?

Una de las claves hoy consiste en crear entornos de aprendizaje estimulantes, prácticos, que trabajen a partir de la exploración y la observación, que reten a los

jóvenes con problemas reales de nuestro, que aprendan con las manos, practicando ejercicios reales, con metodologías y tecnologías creativas, trabajando en equipo y por proyectos. Todo ello está presente en FIRST LEGO League.

Una característica especial que tiene la robótica educativa es la capacidad de mantener la atención del estudiante. El hecho que pueda manipular y experimentar favorece que pueda centrar sus percepciones y observaciones en la actividad que está realizando. El uso de herramientas robóticas promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues facilita la integración de lo teórico con lo práctico, el desarrollo de un pensamiento sistémico y la adquisición de nociones científicas.

FIRST LEGO League permite adaptar el aprendizaje de los jóvenes a las diferentes franjas de edad; desde la planificación y el montaje de máquinas simples para alumnos de Primaria hasta el control y programación de sistemas automáticos para alumnos de Bachillerato.

Los robots educativos LEGO MINDSTORMS son el punto de partida para todos los equipos de FIRST LEGO League en el Juego del Robot. Estos robots educativos están diseñados para acercar el mundo de la robótica a estudiantes a partir de 9 años y están basados en piezas de plástico de ensamblaje rápido, con gran variedad de engranajes y mecanismos y un entorno de programación gráfico de fácil aprendizaje apto para alumnos de Primaria y Secundaria.

A través de esta actividad, los niños se interesan por la robótica, ¿qué más actividades pueden realizarse para incrementar este interés?

FIRST LEGO League es ¡mucho más que robots! No es únicamente construir y programar robots. Cualquier proyecto de ingeniería para que sea exitoso requiere una gran variedad de habilidades. Por ejemplo, los ingenieros de la NASA que diseñaron el robot Curiosity Mars Rover aprendieron sobre Marte antes de empezar a diseñarlo. Ellos investigaron la atmósfera, la gravedad y la superficie en Marte con el objetivo de diseñar una nave espacial que pudiera entregar el vehículo con seguridad. Ellos aprendieron de las exploraciones anteriores y mejoraron estos diseños para crear uno mejor. Por eso, FIRST LEGO League se caracteriza por fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas poniendo foco en el aprendizaje más allá de la ciencia y de la tecnología, fomentando el trabajo por proyectos, facilitando la educación STEM y la posibilidad de aprender de manera integrada matemáticas, ciencias y tecnología para la resolución de problemas del mundo real.

