La US aprueba su oferta pública de empleo para 2018 de profesorado y personal de administración y servicios

El rector ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno de los cambios.

El Consejo de Gobierno, que en esta sesión ha cubierto las vacantes pendientes y por tanto ya están renovados todos los órganos para afrontar la segunda etapa del mandato del rector, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2018 relativa a Cuerpos docentes universitarios y a categorías laborales de carácter indefinido, que incluye 216 plazas dentro de la tasa de reposición ordinaria (149 para profesores Titulares de Universidad y 67 para profesores Contratados doctores).

Asimismo, se han aprobado otras cuatro plazas por tasa adicional destinadas a la estabilización del empleo temporal. Se completa además con un número indeterminado de plazas de Catedrático de Universidad por promoción interna que permitirá acceder a este Cuerpo a todo el profesorado que tenga o pueda tener acreditación para el mismo a lo largo de este año.

Esta ambiciosa Oferta persigue la promoción del profesorado a los Cuerpos docentes universitarios, el acceso para investigadores contratados en programas de fuerte concurrencia competitiva, con planes para la captación y retención de talento, y también para la estabilización de profesorado con contratos de naturaleza temporal. Se incluirá además una reserva de plazas para el acceso a personas con un grado de discapacidad reconocida superior al 33%.

De este modo, se cierra lista de acreditados a Catedráticos de Universidad y para el próximo año se cerrará la de Profesores Titulares de Universidad; se ofrece una respuesta a la captación y a la retención de talento; se atiende a la petición individualizada de los Profesores Contratados Doctores Interinos para su consolidación; se acaban las contrataciones de profesores contratados interinos; y se reservan plazas Ramón y Cajal para la captación de talento externo.

En el mismo contexto, la US también ha ampliado al profesorado contratado doctor interino el ámbito de aplicación del acuerdo previo sobre el reconocimiento de la actividad docente (quinquenios) del personal docente e investigador laboral indefinido, resultando de aplicación en todos sus términos el mismo procedimiento aprobado para los Cuerpos docentes universitarios. Se abrirá un plazo extraordinario para la presentación de las solicitudes correspondientes.

Oferta Empleo Público PAS

Por su parte, la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2018 para el Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Sevilla es fruto de una previa negociación con los representantes sindicales y dentro de los límites que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. La tasa de reposición autorizada para el PAS de las universidades públicas alcanza al 100 % de los efectivos que hubieran causado baja durante el año anterior. A tales efectos deben ser descontados aquellos efectivos que hubieran reingresado o causado alta en las plantillas en ese mismo año.

De este modo, la US aprueba 79 plazas y se enmarca en el acuerdo suscrito entre el rector y todas las secciones con la finalidad de reducir el número de empleados temporales e interinos y, en definitiva, la consolidación de empleo público de modo que en el año 2020 la tasa de temporalidad no supere el 8% de la plantilla del PAS.

Equipo Gobierno

El rector ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno de varias modificaciones, de claro calado técnico, que afectan al equipo de gobierno y con el que pretende abordar e impulsar la actividad de la segunda parte del mandato.

En este sentido, el rector ha nombrado al profesor Francisco Ortega director del Servicio de Inspección, al profesor José Guadix vicerrector de Transferencia del Conocimiento, a la profesora María Isabel Hartillo directora general de Digitalización y al profesor Martín Cera director general de Infraestructuras. Como consecuencia de esta reestructuración, y adicionalmente a la sustitución del anterior gerente, Juan Ignacio Ferraro, y del anterior director general de infraestructuras, Pedro García Vázquez, dejan sus responsabilidades de gobierno el actual director del Servicio de Inspección Docente, el profesor Ramón Piedra, el vicerrector de Desarrollo Digital y Evaluación, el profesor Carlos León de Mora, el director del Secretariado de Infraestructuras, Martín Cera, y la asesora jurídica del equipo de gobierno, Maribel Bonachera.

Con esta remodelación el equipo de gobierno se dota de un nuevo equipo técnico que deberá abordar los principales aspectos estructurales correspondientes a los objetivos académicos marcados, eleva el área de la transferencia tecnológica a nivel de vicerrectorado y refuerza la composición y los recursos de los servicios jurídicos de la institución.

Títulos de Máster internacional

A propuesta de la Facultad de Psicología, el Consejo de Gobierno ha aprobado tres nuevas Dobles Titulaciones Internacionales para los másteres en Psicología de la Educación: avances en la intervención psicoeducativa y necesidades, educativas especiales; Psicología de la Intervención Social y Comunitaria; y Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, con la Laurea Magistrale en Psicología del ciclo de vida y del contexto social (a través de tres itinerarios diferentes) de la Universidad de Florencia, Italia.

El programa permitirá que cinco estudiantes de cada máster de la US puedan obtener los dos títulos en cada curso académico. Con este acuerdo, la Universidad de Sevilla contará con una oferta de 43 dobles titulaciones de másteres internacionales, una oferta de posgrado internacional que es una de las más amplias a nivel nacional, y con diferencia la más amplia de entre las Universidades andaluzas.

Cabe resaltar el impulso que las dobles titulaciones internacionales están dando a la movilidad internacional del posgrado de la Universidad de Sevilla, especialmente en relación a los másteres de un año (60 créditos), de manera que se movilizan más estudiantes en el contexto de las dobles titulaciones que en los másteres con movilidad ordinaria.

Servicios Sociales y Comunitarios

El Consejo de Gobierno de la US también ha aprobado el Reglamento de Actividades Deportivas, cumpliendo así uno de los puntos del programa de gobierno del rector. Entre las acciones más importantes destaca la creación de una Comisión de Actividades Deportivas, que se constituye como un órgano asesor y de conocimiento del Servicio de Actividades Deportivas (Sadus) para un mejor cumplimiento de las obligaciones que tiene atribuidas este servicio. En la comisión están representados todos los colectivos, PDI, PAS y alumnado. El reglamento incluye además, la definición de los colectivos participantes en las actividades deportivas, así como sus derechos y deberes. Igualmente, se incluye un capítulo dedicado a las instalaciones deportivas, otro a los tipos de competiciones y a los procedimientos para participar en las mismas; y uno sobre la regulación de las aulas de deporte de los centros.

Currículums

Francisco Alonso Ortega Riejos es profesor Titular de Universidad en el Departamento de Matemática Aplicada, desempeñando labores docentes en la ETS de Arquitectura y en la ETS de Ingeniería Informática. Participó en las convocatorias voluntarias de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, obteniendo Diplomas de Excelencia Docente en varios cursos académicos y valoraciones altas en encuestas de opinión de los estudiantes sobre su actividad docente en los subsiguientes cursos hasta la actualidad.

Ha ejercido cargos de gestión en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Desde noviembre de 2009 ha estado vinculado a la Inspección de Servicios Docentes de la Universidad de Sevilla.

José Guadix Martín es profesor Titular de Universidad de Organización de Empresas (acreditado a Catedrático de Universidad) y doctor Ingeniero Industrial en el año 2004. Ha participado en numerosos proyectos del Plan Nacional de I+D+I y ha sido investigador Principal en varios proyectos de transferencia de conocimiento financiados en competitividad por entidades públicas. También ha dirigido contratos de transferencia tecnológica con diferentes empresas y es inventor de cuatro patentes.

Hasta la fecha venía ocupando el cargo de director general de Transferencia del Conocimiento y director general de la Fundación de Investigación de la US. Sus áreas de interés en materia de investigación son el transporte, la ingeniería de organización y la prevención de riesgos laborales. Es autor de más de una treintena de artículos en revistas científicas (JCR), destacando en los últimos años en Journal of Business Research, Service Industries Journal, Energy And Buildings, Journal of Bio-Inspired Computation, International Journal of Industrial Ergonomics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Cities, entre otras.

Martín Cera López es licenciado en Matemáticas y doctor en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Actualmente es catedrático de escuela universitaria del área de Matemática Aplicada adscrito al Departamento de Matemática Aplicada I. Ha desarrollado su docencia principalmente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (1995-2000) y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (2001-actualidad). Ha sido responsable y ha participado en distintos proyectos de innovación docente; y pertenece al grupo de investigación Invariantes en Teoría de Grafos y Optimización del Plan Andaluz de Investigación, participando en varios proyectos de investigación en colaboración con distintas universidades nacionales e internacionales. Es autor de numerosas publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio.

Desde 2012 a 2016 ha ocupado el cargo de director del Departamento de Matemática Aplicada I. Desde 2016 hasta la actualidad ha ocupado el cargo de Director del Secretariado de Infraestructuras.

Mª Isabel Hartillo Hermoso es profesora contratada doctora del Departamento de Matemática Aplicada I, estando acreditada a profesora titular de Universidad. Ha trabajado en la Universidad de Cádiz durante nueve años y pasó a formar parte de la Universidad de Sevilla en el año 2007, hasta la actualidad. En estos periodos ha impartido docencia en 14 titulaciones distintas y ha participado en múltiples proyectos de innovación docente.

Su investigación se ha centrado en el Álgebra Computacional y en los últimos años está centrada en el uso de estas herramientas en la Investigación Operativa. Ha participado en nueve proyectos de investigación de Planes Nacionales y dos grupos de excelencia de la Junta de Andalucía. Desde el año 2014 ha sido subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

