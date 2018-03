Formación por la igualdad

Las mujeres tenemos un sueldo un 14% más bajo de media que el sexo opuesto

Hace ya varias semanas que vemos, leemos, escuchamos y hablamos sobre el Día Internacional de la Mujer y las diferentes iniciativas convocadas para este día; la más importante e inimaginable hace unos años, la huelga o parón planteado durante la jornada por numerosos sectores, entre ellos, el académico. Y, es en este último, en el que quiero detenerme. No solo porque lo conozco de cerca como directora académica de IMF Business School, sino porque confío plenamente en que es desde la formación y la educación en valores desde donde podemos conseguir la igualdad.

A día de hoy, 8 de marzo, el liderazgo en las organizaciones sigue siendo cosa de hombres, pero no lo digo yo, sino que lamentablemente las cifras avalan esta afirmación. De hecho, las mujeres tenemos un sueldo un 14% más bajo de media que el sexo opuesto en los países de la OCDE. A esto hay que añadir, según cifras del informe realizado por Grant Thornton sobre Women in Business 2017 que un 75% de los altos cargos en el sector privado están ocupados por hombres. Y, lo que es peor, la realidad en las universidades o escuelas de negocios, un sector que debería servir de ejemplo, no es muy distinta a otros sectores.

El porcentaje de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior pública en nuestro país ha oscilado alrededor del 41% en los últimos diez años. Sin embargo, la representación femenina en los cargos unipersonales de gobierno de dichas universidades está muy por debajo de este porcentaje. En nuestro país, solo tenemos un 22% de mujeres catedráticas.

Solo cinco de las 50 universidades públicas españolas están lideradas por una mujer (Autónoma de Barcelona, Granada, Huelva, Valencia y País Vasco), si lo calculamos, apenas representa el 8% del total. ¿Cómo queremos acabar con las desigualdades de condiciones en cualquier ámbito si no lo hacemos desde la formación y la educación? Si formamos a nuestros futuros presidentes o presidentes, directivos o directivas, consejeros o consejeras, en un entorno en el que brilla por la ausencia de la igualdad, ¿cómo pretendemos que apoyen y pongan en marcha medidas y condiciones equitativas en el futuro?

Es cierto, que esta semana conocíamos la noticia de que 6 universidades públicas madrileñas impartirán nuevas titulaciones en materia de igualdad, a partir del curso próximo. Sin embargo, las cifras y estudios demuestran que queda mucho camino por recorrer. Además, la desigualdad

marca las carreras profesionales de las mujeres desde el primer momento. En esta línea, en la escuela estamos organizado una mesa debate para analizar en profundidad cómo mejorar la incorporación de la mujer en los ámbitos profesionales STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) e identificar las causas de esta brecha de género. Para ello contaremos con la participación de reputadas expertas en los ámbitos de la educación, la dirección y la tecnología, que ofrecerán algunos datos sobre la situación de la mujer en los ámbitos de las profesiones técnicas punteras.

Hoy es un día para recordar, para hacer ruido, para reivindicar la igualdad de oportunidades, para demandar la visibilidad de la mujer, para exigir la no existencia de brechas salariales o techos de cristal, para el reconocimiento, para pedir que en los hogares y en las escuelas no se dividan los juegos en función del género, para intentar romper con los estereotipos asociados a algunas carreras técnicas, para reivindicar los modelos femeninos y la corresponsabilidad y para homenajear a esas mujeres que han hecho historia, para animar a que otras la hagan y para mostrar mi admiración hacia quien la está haciendo.

Por todas. Por ti. Yo opto por hacer ruido a ver si podemos romper tanto silencio.

Elaborado por Belén Arcones, directora general de IMF Business School.

