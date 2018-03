Presentada la asociación de antiguos alumnos SANFI

En la reunión anual del Máster en Banca y Mercados Financieros.

Los estudiantes del Máster en Banca y Mercados Financieros mantuvieron un encuentro en la Ciudad Grupo Santander, sede de Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), al que asistieron diferentes personalidades de los países donde este máster se celebra.

El máster comenzó su andadura en España hace 22 años como una iniciativa impulsada por la Universidad de Cantabria (UC) y Banco Santander, implantándose posteriormente en México (1999), Marruecos (2007), Brasil (2016) y Chile (2017). Es impartido por el Santander Financial Institute (SANFI), centro de referencia internacional en generación, difusión y transferencia de conocimiento del sector financiero, con la colaboración de diferentes instituciones en cada país: la Universidad de Cantabria y Santander España; la Universidad Anáhuac Norte y Santander México; en Marruecos la Universidad Hassan II de Casablanca y Attijariwafa bank a través de su fundación, INSPER y Santander Brasil y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile.

La apertura del encuentro estuvo presidida por el director de Formación y Talento de Banco Santander, José Miguel Caras, acompañado por el director de RR HH Centro Corporativo en Banco Santander, Francisco Javier Simón Ruiz de la Hermosa, el director de la Fundación UCEIF, Javier Martínez García, y por la directora del máster, Belén Diaz. Asimismo, acompañaron a los egresados el director académico de la Universidad Anáhuac del Norte, Jorge Fregoso; el director académico de la Universidad Hassan II, Abdelouahed Alaoui; la directora de Desarrollo y Formación de Attijariwafa bank Grupo, Housna Fares, y la directora de la Fundación Attijariwafa bank, Amina Benamar.

Las diferentes ediciones visitaron la Ciudad Grupo Santander y asistieron a la conferencia con el título "Santander Business model and strategy in the current enviroment", impartida por el director de Proyecto Corporativo en el Santander, Daniel Feliú Vera.

Nace la Asociación Antiguos Alumnos SANFI

La presencia de los alumnos de las actuales ediciones, junto con la visita de antiguos alumnos, convirtió en idónea la ocasión para presentar la Asociación de Antiguos Alumnos SANFI, cuyos objetivos describió su vicepresidente Álvaro Fernández: "promover y poner enmarcha actividades de interés para los socios, dar a conocer la actividad académica del SANFI y ser un punto de encuentro entre los programas".

Se intercambiaron experiencias entre los asistentes, antiguos alumnos y estudiantes actuales, en las que se habló de la posterior salida laboral y las diferentes oportunidades del sector financiero. Se celebraron asimismo actividades formativas en las que participaron diferentes unidades del Santander, como Auditoría corporativa, Riesgos UDO y Tesorería Global y Tesorería Santander España, entre otras.

PUBLICIDAD