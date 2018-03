Madrid acoge el mayor torneo de fútbol en inglés para niños

Una competición de fútbol 7 dirigida a estudiantes de entre 10 y 12 años.

El próximo domingo 11 de marzo se celebra en Madrid el EF School Cup, el mayor torneo de futbol en inglés organizado por EF Education First – empresa líder en educación internacional- y que está dirigido a niños de quinto y sexto de primaria. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Mirabal del municipio madrileño de Boadilla del Monte y congregará a estudiantes, árbitros, familias, amigos y organizadores en una jornada en la que solo se podrá hablar en inglés.

EF School Cup es un torneo de fútbol-7 no federado mixto con el que se pretende animar el uso de inglés de una forma divertida para ellos como es practicando deporte. Además, se fomentan valores esenciales en la educación como el respeto, el compañerismo, el espíritu de superación, la integración o el trabajo en equipo. Según Pablo Parera, organizador del EF School Cup, "los alumnos disfrutan de una experiencia irrepetible durante su etapa de formación, además de fomentar el aprendizaje del idioma de una manera natural".

Sorpresas y premios destinados a hacer de esta jornada deportiva un día inolvidable para todos los que en ella participen, tanto los estudiantes como los familiares que les acompañen. Este año el torneo contará con la colaboración de grandes y reconocidas instituciones como Puma y Solán de Cabras.

En la edición anterior, este original torneo contó con la participación de cerca de 350 alumnos de 20 centros escolares y más de 800 personas entre Madrid y Barcelona. Un éxito que ha motivado que en esta edición la competición se celebre también en Valencia, Sevilla y Bilbao.

Con la organización de estos encuentros, EF Education First busca demostrar que existen otros modelos de enseñanza de idiomas, en este caso combinando el futbol con el aprendizaje de inglés. Una oportunidad única para los alumnos que, a lo largo de la jornada, asumen el inglés como único idioma a la vez que disfrutan de este popular deporte.

Sobre EF Education First EF Education First fue fundada en 1965 con la misión de romper barreras de idioma, cultura y geografía. Con 400 escuelas y oficinas en 55 países, EF Education First se especializa en la enseñanza de idiomas en el extranjero, viajes educativos, másteres y postgrados e intercambios culturales. Más información en www.ef.com.es

