El 84% de las mujeres marcan su trayectoria profesional en determinados sectores

Hexagone analiza algunas reivindicaciones femeninas.

Un análisis realizado por la consultora de formación en empresas Hexagone revela que el 84% de las mujeres sienten condicionado su futuro profesional desde la infancia. Sólo así se explica que las mujeres lideren un tipo concreto de departamentos como los RRHH, formación, marketing y comunicación y los hombres otros.

Gaëlle Schaefer directora de Hexagone explica, "Quisimos analizar el por qué las mujeres se dedican más a unos sectores muy concretos, unos departamentos dentro de las empresas, y los hombres a otros más operativos. El resultado es que desde edades muy tempranas se condiciona consciente o inconscientemente a las niñas en determinadas áreas de conocimiento".

Según Hexagone, la formación es una tarea individual de cada uno. El que está convencido de que la mujer es igual que el hombre lo llevará al resto de su vida. No sólo en el área profesional sino también personal.

Gaëlle Schaefer explica "Hay un ejemplo muy claro: en muchos hogares españoles se tiende a utilizar el tópico ¿Te puedo ayudar a hacer algo de la casa? Esta inocente pregunta encierra sin querer esa desigualdad en tareas domésticas. Es sólo un ejemplo".

La consultora ha realizado un estudio sobre las profesiones con más mujeres que son:

- Empleada del hogar (98% de mujeres)

- Maestras (96%)

- Cuidadoras de niños (94%)

- Auxiliar de enfermería (92%)

- Limpiadoras (89%)

- Enfermeras (85%)

- Peluqueras

- Atención al público

- Profesoras de primaria

- Vendedoras en tienda

- Guías turísticas

- Farmacéuticas

- Doctoras (56%)

"Las cualidades profesionales no son innatas. Las personas se forman y si hay un sexo que destaca en profesiones muy concretas es por algún motivo. Desde muy pequeños a los jóvenes se les está redirigiendo consciente e inconscientemente a un área profesional. Esto afecta no sólo a nivel profesional sino a nivel personal con todo. Si a la más mínima señal se traza un camino porque se le de bien las matemáticas a la niña es como se le condiciona el futuro". Explica la directora de Hexagone.

Según los datos de la consultora, de un sector a otro las cifras varían mucho. Existen sectores y áreas dentro de la empresa donde hay más mujeres: como la formación, RRHH, marketing. Aquellas donde hay más necesidad de comunicación.

Reivindicaciones femeninas

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, "Las principales reivindicaciones de las mujeres consultadas en las empresas son: la presencia de la mujer en los puestos directivos, la brecha salarial y la importancia de la concienciación por parte de la sociedad hacia la igualdad de género".

Por otro lado, según la consultora, para las mujeres no hay duda de que la vida personal y familiar de las mujeres es un factor que influye notablemente a lo largo de su carrera profesional. Aunque muchas empresas trabajan para flexibilizar el trabajo de los empleados en general y de las mujeres en particular, no todas ayudan a que sus trabajadores concilien de la mejor forma posible los ámbitos profesional y personal.

"No se trata solamente de que las empresas igualen los sueldos de sus trabajadores, sino que se necesita una mayor sensibilización y educación de la población, así como una mayor precocidad a la hora de identificar el talento y potencial del trabajador", afirma la directora de Hexagone.

Respecto a los puestos de trabajo analizados por Hexagone, se concluye que hay más mujeres en las direcciones de Recursos Humanos, Calidad y Publicidad, con cifras que superan el 25 % de mujeres en todos los casos. Al contrario, en los puestos de la Dirección General, Gerencia o Dirección de Informática tienen menor presencia. Por comunidades autónomas, únicamente en cuatro se supera la media nacional de presencia del 40 % de mujeres en los consejos: Asturias, Baleares, Navarra y Madrid.

En el lado opuesto, Andalucía, Castilla y León, Murcia y el País Vasco, que se sitúan en todos los casos por debajo de la media nacional.

Empresas a favor de la Huelga

Según Hexagone, el 71% de las empresas españolas están preparándose para el 8M para facilitar a las mujeres cualquier participación en la huelga o los diferentes actos que se han organizado.

"El objetivo es claro, que cada mujer sea libre de hacer o no la huelga, sin presiones. Por ello muchas de las empresas consultadas han preparado su "planning" para este día, han pospuesto reuniones o cambiado los horarios, han decidido dejar libres visitas a clientes las franjas horarias en las que están convocados los paros de dos horas. Dentro de un número importante de empresas este año se han concienciado mucho acerca de este día y de las reivindicaciones", explica Gaëlle Schaefer.

PUBLICIDAD