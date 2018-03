Saint Louis University celebra el 50º aniversario de su Campus de Madrid

La celebración ha comenzado con una misa en la Iglesia San Francisco de Borja.

Saint Louis University ha celebrado este 7 de marzo el 50º aniversario de su Campus de Madrid, un evento que ha estado copado por numerosas personalidades relevantes del mundo de la Iglesia, la política, la educación y la empresa en general. El Campus de Madrid data de 1967, cuando el padre Raymond L. Sullivant, S.J. instauró un modesto programa de estudios en el extranjero, el cual ha ido evolucionando hasta convertirse en el consolidado campus universitario que es en la actualidad.

El acto ha comenzado con una misa en la Iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, el templo más importante para la comunidad jesuita en la capital, y ha estado presente Carlos Osoro, el Cardenal Arzobispo de Madrid. Esta elección no ha sido al azar, pues los estudiantes que estudian en el Campus de Madrid de Saint Louis University reconocen el valor de la educación tradicional jesuita americana.

Tras la misa, ha tenido lugar la ceremonia de investidura de Doctores "Honoris Causa" en el Auditorio del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, donde han sido homenajeadas tres distinguidas personalidades: el Padre Enrique Figaredo Alvargonzales, el "Obispo de las Sillas de Ruedas"; Isabel Gómez-Acebo Duque de Estrada, Teóloga y fundadora de la Asociación de teólogas mujeres españolas (ATE); y José María Merino, escritor español y Miembro de la Real Academia Española.

"Me gustaría decir lo afortunada que me siento al estar relacionada con un centro educativo tan excepcional, que educa a profesionales excelentes y líderes consumados, inculca valores humanos a sus estudiantes, les enseña a ser felices ¡e incluso me concede un título honorario!", ha comentado Isabel Gómez-Acebo en su discurso por ser galardonada con el grado honorario.

Seguidamente, José María Merino ha señalado que "vivir en un mundo de imaginación y de ordenación de ficciones, suscite el interés lector, e incluso estudioso, y que me haya hecho a mí merecedor de este doctorado Honoris Causa por parte de la venerable Saint Louis University, no puede merecer por mi parte sino orgullo, afecto y gratitud".

Finalmente, el "Padre Kike" ha asegurado que "la educación jesuita enseña a convivir con "animales diferentes", liderando con suavidad" y ha añadido que "no podemos vivir sin estar conectados los unos con los otros, por muy diferentes que seamos", pues "la conciencia de que el otro es una sorpresa y enriquece es convivir y estar abierto al verdadero aprendizaje".

El evento ha finalizado con un cóctel en San Ignacio Hall, uno de los edificios que componen el Campus de Madrid. De esta manera, Saint Louis University ha conmemorado el 50º aniversario del Campus de Madrid, que coincide también con los 200 años de su fundación en Estados Unidos.

Saint Louis University – Madrid Campus prepara a jóvenes a través de una formación especializada y profesional. Además, su filosofía apunta a que esta educación universitaria sea internacional, multidisciplinar, multicultural y políglota. El promedio de 16 estudiantes por aula, enseñanza personalizada, evaluación continua, tutores académicos, prácticas de laboratorio y prácticas de empresa, hacen que la enseñanza sea excelente y esté acorde a las demandas del mercado profesional global.

El objetivo de la Universidad es, principalmente, cumplir la misión jesuita: ser hombres y mujeres líderes en el servicio a los demás. Como Universidad jesuita, Saint Louis hace hincapié en la excelencia académica y en la participación activa en el proceso educacional; fomenta que sus estudiantes, profesorado y empleados examinen libremente diferentes sistemas, tradiciones y creencias; y reta a todos a conseguir la libertad interior necesaria para tomar decisiones difíciles que mejoren su vida y la de los demás.

Saint Louis University fue fundada en 1818 en la ciudad de Saint Louis (Missouri) y hoy en día es una de las universidades católicas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos. De hecho, Saint Louis está considerada entre las 100 mejores instituciones de enseñanza norteamericanas según U.S. News & World Report.

