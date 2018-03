El Observatorio de Género de la Universidad Europea nace para impulsar la igualdad real desde el ámbito educativo

La comunidad universitaria ha realizado un vídeo de sensibilización.

La Universidad Europea ha presentado esta semana su Observatorio de Género en el marco de la "Semana de la Mujer", que se desarrolla hasta el 9 de marzo en todos sus campus. La iniciativa responde a la apuesta de la Universidad por promover la igualdad real y busca abrir la conversación y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en línea con la campaña #HeForShe, de ONU Mujeres, que concibe el feminismo como igualdad de género contando precisamente para ello con las voces de todos los géneros, razas, culturas y entornos.

Tal y como ha destacado la responsable del Observatorio, Silvia Lavado, "el Observatorio de Género de la Universidad Europea nace con la intención de analizar, visibilizar y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la desigualdad de género, una situación que perjudica a todos los actores de la sociedad". Para ello, cuenta con tres líneas de actuación determinadas en base a los colectivos a los que van dirigidos los proyectos. En concreto, tal y como ha explicado Lavado, se trata de las siguientes: "el Plan de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, que implica a toda la comunidad universitaria; la formación específica y la relación con asociaciones externas, acciones destinadas al personal docente; y la implantación de actividades que fomenten la igualdad de género en el currículum de las diferentes titulaciones para sensibilizar a los estudiantes".

Asimismo, un área de especial interés para el Observatorio de Género es el fomento de vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, por sus siglas en inglés) entre las chicas preuniversitarias, visibilizando las numerosas e imprescindibles aportaciones a la ciencia de mujeres, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia. Para esta iniciativa, la Universidad Europea cuenta con la Real Academia de Ingeniería y su programa "Mujer e Ingeniería".

Mesa redonda sobre micromachismos

La presentación del Observatorio de Género ha dado paso a la mesa redonda "Micromachismos: la violencia silenciosa y cotidiana", liderada por la responsable del Observatorio de Género, y en la que han participado Ana Requena, coordinadora del blog Micromachismos en eldiario.es; José María Palomares, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Europea; y las profesoras Almudena Rodríguez Tarodo y Carolina Meloni, experta en pensamiento feminista.

Los ponentes han abordado cuestiones como el papel de la universidad en la erradicación de la desigualdad o si el feminismo incumbe exclusivamente a las mujeres, temas en los que todos los participantes han coincidido en señalar el papel clave de la educación y la necesidad de involucrar también a los hombres en el camino hacia una igualdad real. En este sentido, Carolina Meloni, profesora de Ética y Pensamiento Político de la Universidad Europea especializada en pensamiento feminista, ha apuntado cómo "el feminismo no es un movimiento solo de mujeres, sino una aventura colectiva; se trata de un movimiento inclusivo, no excluyente; una manera de posicionarse en el mundo".

En la misma línea, Ana Requena, coordinadora del blog Micromachismos, ha recordado que "para acabar con los gestos de machismo cotidiano, debemos involucrar a los hombres y que ellos también hagan autocrítica". "Falta romper la visión androgénica del mundo, la inercia machista de la sociedad en la que vivimos", ha añadido.

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Europea, José María Palomares, ha hecho hincapié en que "se está produciendo un efecto muy interesante relacionado con cierta inseguridad en los hombres sobre cómo nos comportamos, qué decimos, etc."; una muestra, en su opinión, "de que algo se está removiendo y de que tenemos ahora la oportunidad para unir fuerzas en favor de la igualdad".

En cuanto al papel de la educación en la consecución de una igualdad real, la profesora de la Universidad Europea Almudena Rodríguez Tarodo ha insistido en la necesidad de trabajar, desde las instituciones académicas, no solo en los contenidos y lo modelos femeninos, sino también en las competencias. "Cuando salimos de la universidad, no nos sentimos cómodas hablando, no levantamos la mano Es preciso ayudar a nuestros estudiantes, sean hombres o mujeres, a desarrollar competencias como seguridad, asertividad, liderazgo, etc". Asimismo, tal y como ha recordado la responsable del Observatorio de Género, Silvia Lavado, "debemos trabajar activamente para que la universidad sea un foco de feminismo, entendido éste como la igualdad entre hombres y mujeres".

Junto con la presentación del Observatorio de Género y la mesa redonda "Micromachismos: la violencia silenciosa y cotidiana", a lo largo de la Semana de la Mujer, tendrán lugar distintas iniciativas destinadas a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto sobre la desigualdad de género. Entre ellas, destaca la exposición fotográfica "Little Black Dress", un proyecto de la alumni Yolanda Domínguez, artista visual experta en comunicación y género. La muestra aborda la influencia y la presión que ejercen sobre las mujeres los cánones del mundo de la moda y podrá visitarse hasta el viernes 9 de marzo en los halls de los edificios A y B del Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea.

