Cristina Narbona sobre el Pacto Educativo "Si presentan una oferta razonable volveremos a la subcomisión"

Ha dejado la puerta abierta a una posible negociación.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha calificado de "completamente insuficientes" las cifras propuestas por el Gobierno central para financiar el Pacto de Estado aunque ha dejado la puerta abierta a volver a la negociación.

"Si hacen una oferta razonable, volveremos a la subcomisión pero no se puede hacer un pacto sin recursos", ha indicado Narbona como condición, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. En concreto, los socialistas no han aceptado la propuesta de financiación realizada la semana pasada por el PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2015 y no se han movido de su exigencia al Gobierno de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo.

Narbona ha negado que la decisión de abandonar la mesa de negociación sea "una excusa" para no apoyar al ejecutivo y ha recordado que en educación "se han perdido 9.000 millones de euros" de inversión que han significado "la pérdida de recursos humanos y materiales para la educación que es un derecho.

"Cuando ha llegado la hora de la verdad estamos en una cifra completamente insuficientes y eso lo dice la comunidad educativa que traslada las enormes dificultades para llevar a cabo su tarea", ha concluido la dirigente de los socialistas.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha defendido la decisión de su partido. "Lo hemos dicho muchas veces, o volvemos a los niveles de financiación de antes de la crisis y nos colocamos en un espacio intermedio de nuestro entorno o no servirá para nada", ha indicado Calvo.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, la dirigente del PSOE ha asegurado que "si la economía está en la buena dirección y crece por encima de un 3 por ciento tiene que ir para la educación". Calvo ha exigido al ejecutivo que "pongan una cantidad razonable en un tiempo razonable".

PUBLICIDAD